Politietop krijgt forse kritiek in Kamerdebat over ‘verziekte werksfeer’ bij de Landelijke Eenheid

In de Tweede Kamer is woensdag door een groot aantal partijen forse kritiek geuit op de korpsleiding van de Nationale Politie. Woordvoerders van PVV, SP, D66 en VVD lieten blijken er geen vertrouwen in te hebben dat de politietop in staat is te zorgen voor een veilige werkomgeving bij de Landelijke Eenheid (LE) van de politie.

In het parlement werd woensdag gedebatteerd over een aantal onafhankelijke onderzoeken dat is verricht naar het functioneren van de Landelijke Eenheid waar 6.000 agenten werken. De afgelopen twee jaar hebben er drie agenten zelfmoord gepleegd. De incidenten waren werkgerelateerd. Agenten klagen over een „verziekte werksfeer”.

Leiderschapscultuur onder loep

Minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD) zei dat een commissie onder leiding van voormalig burgemeester Bernt Schneiders in ieder geval het komende jaar de leiderschapscultuur bij de Nationale Politie „actief gaat monitoren”. Schneiders die volgende maand een onderzoek afrondt naar problemen in de LE zal halfjaarlijks verslag gaan uitbrengen van zijn bevindingen. De commissie zal volgens de minister „gesprekken blijven voeren met belanghebbenden binnen en buiten de politie”. Kamerleden Lilian Helder (PVV) en Michiel van Nispen (SP) spraken over het onder curatele stellen van de korpsleiding.

Helder zei uit een dinsdag naar de Kamer gestuurd rapport van een onafhankelijk onderzoek dat de Friese burgemeester Oebele Brouwer deed naar de zelfmoord van een 53-jarige agent vorig jaar augustus, te hebben begrepen dat voor de politietop „waarheidsvinding minder belangrijk wordt geacht dan mogelijke reputatieschade”. Nabestaanden werden gewaarschuwd door de politie dat ze niet met de pers moesten gaan praten. Helder wees erop dat Brouwer constateerde dat onderzoek naar de zelfmoord werd bemoeilijkt doordat „bewijsmateriaal is vernietigd”. Informatie op de diensttelefoon bleek volledig gewist. „Dit mag niet zonder gevolgen blijven”, aldus Helder.

'Fout op fout gestapeld'

Volgens Van Nispen heeft de leiding van de LE geprobeerd „zaken te verdoezelen” die samenhingen met de zelfmoorden. Hij eist een echt onafhankelijk onderzoek naar de ‘eerste zelfmoord’ bij de LE, die van de 31-jarige agent Mike Versteege die in december 2019 zichzelf van het leven beroofde. De minister zei dat Oebele Brouwer ook naar dit incident onderzoek zal gaan doen. Het onderzoek zal „geen enkele beperkingen” kennen en volgens de minister „in totale onafhankelijkheid” gebeuren.

Kamerlid Hanneke van der Werf (D66) liet blijken grote twijfels te hebben dat de huidige politieleiding „die fout op fout heeft gestapeld” nog in staat zal zijn noodzakelijke veranderingen te bewerkstelligen. Van der Werf zei „moedeloos” te worden van het gebrek aan zelfinzicht bij de politietop. Tweede Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen (VVD) noemde de afwikkeling van incidenten door de politietop „beschamend”. De coalitiepartijen CDA en CU namen niet deel aan het Kamerdebat.

De baas van de politie, korpschef Henk van Essen, woonde het Kamerdebat niet bij. Hij zou later woensdag terugkeren uit Marokko waar hij met collega’s sprak over intensiever samenwerken bij de bestrijding van internationale criminaliteit en terrorisme.