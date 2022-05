Journalist Al Jazeera gedood bij aanval op Westelijke Jordaanoever

Een bekende Palestijnse journalist van Al Jazeera is woensdag gedood bij schermutselingen op de Westelijke Jordaanoever. Dat meldt de nieuwszender zelf. Shireen Abu Akleh deed verslag van een Israëlische inval in een vluchtelingenkamp in de buurt van de bezette stad Jenin. Bij een confrontatie tussen het Israëlische leger en Palestijnse strijdkrachten werd ze getroffen door een of meerdere kogels. De 51-jarige stierf kort daarna in het ziekenhuis.

De Palestijnse autoriteiten en Al Jazeera beschuldigen Israël van de dood van de journalist. Volgens een fotograaf van het Franse persbureau AFP, die ter plaatse was, is Abu Akleh door Israëlische militairen door het hoofd geschoten. Ze zou op dat moment een persvest hebben gedragen. Een andere Palestijnse journalist, werkzaam voor de krant Al-Quds in Jeruzalem, raakte gewond.

Al Jazeera roept de internationale gemeenschap op om de Israëlische krijgsmacht verantwoordelijk te houden voor de dood van Abu Akleh, die volgens de in Qatar gevestigde omroep „opzettelijk is gedood door Israëlische militairen”. In een verklaring schrijft Al Jazeera de daders te willen vervolgen „hoe hard ze ook proberen hun misdaad te verdoezelen”.

Israël: Palestijnse strijders verantwoordelijk

Het Israëlische leger beroept zich woensdag op zelfverdediging. Zijn strijdkrachten zouden onder vuur zijn genomen, waarna ze zouden hebben teruggeschoten. Wel noemt de Israëlische buitenlandminister Yair Lapid het overlijden van de journaliste woensdagochtend in een bericht op Twitter „verdrietig”. Hij schrijft dat journalisten die werken in conflictgebieden „beschermd moeten worden” en dat „we allemaal de verantwoordelijkheid dragen om de waarheid te achterhalen”.

Tegelijkertijd lijkt de Israëlische premier Naftali Bennet op basis van „verzamelde informatie” al te vermoeden wie verantwoordelijk is voor de dood van Abu Akleh. Zij is „waarschijnlijk” omgekomen door Palestijns geweervuur, zegt hij woensdagochtend, zonder daarvoor concreet bewijs te leveren.

Israël heeft de afgelopen weken bijna dagelijks invallen uitgevoerd op de Westelijke Jordaanoever, te midden van een reeks dodelijke aanvallen in Israël, vele daarvan uitgevoerd door Palestijnen uit en rond Jenin. Israël veroverde de Westelijke Jordaanoever in 1967 en houdt het gebied sindsdien bezet. Er wonen bijna drie miljoen Palestijnen, en ongeveer 600.000 Israëlische kolonisten in - volgens het internationale recht - illegale nederzettingen.