Deel Amsterdamse binnenstad risicogebied vanwege kampioenswedstrijd Ajax

In Amsterdam is een aantal locaties aangewezen als veiligheidsrisicogebied van woensdagmiddag 14.00 uur tot donderdagnacht 02.00 uur, vanwege de verwachte drukte rond de kampioenswedstrijd van Ajax. Het gaat om de omgeving rond de Johan Cruijff Arena, het Leidseplein en het Rembrandtplein, meldt de gemeente. Iedereen daar kan preventief worden gefouilleerd. De gemeente spreekt over „een kans op grote openbare ordeverstoringen”.

Als Ajax woensdag in de Johan Cruijff Arena wint van sc Heerenveen, worden de Amsterdammers voor de 36ste keer kampioen van Nederland. „De politie houdt de situatie in de hele stad nauwlettend in de gaten en is voorbereid op verschillende scenario’s”, schrijft de gemeente Amsterdam. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft het besluit in overleg met het Openbaar Ministerie en de politie genomen.

Halsema besloot maandag dat een huldiging op het Museumplein niet mogelijk is vanwege een tekort aan beveiligers. In 2019 werd de Amsterdamse ploeg wel gehuldigd in de stad. De eventuele huldiging van Ajax zal woensdag direct na de wedstrijd in het stadion plaatsvinden. Halsema ontving na de beslissing deze week bedreigingen.

De wedstrijd is tijdens de een na laatste speelronde van de Eredivisie en begint om 20.00 uur. Mocht er woensdag nog geen kampioen zijn, dan is de beslissing tijdens de laatste speelronde aanstaande zondag. Ajax speelt dan in Arnhem tegen Vitesse. PSV, die met vier punten onder Ajax staat, neemt het vandaag op tegen NEC en zondag tegen PEC.