In aanloop naar beursgang meldt webwinkel bol.com krimpcijfers

Webwinkel bol.com begint het jaar van zijn beursgang met cijfers die een bedrijf in zo’n proces liever niet presenteert. De omzet van de grootste internetverkoper van Nederland viel in de eerste drie maanden van 2022 7 procent lager uit dan een jaar eerder. Dat bleek woensdag toen moederbedrijf Ahold Delhaize, ook eigenaar van winkelketens Albert Heijn, Etos en Gall & Gall, zijn resultaten presenteerde.

Een kwartaal eerder kwam Ahold ook al met cijfers waaruit bleek dat de groei van bol.com stokt. Zag de in 1999 opgerichte webwinkel in het verleden zijn omzet telkens met tientallen procenten per jaar toenemen, in het vierde kwartaal van vorig jaar – voor winkels de belangrijkste maanden van het jaar – bleef de omzetgroei steken op 7,8 procent. Ter vergelijking: in de laatste maanden van 2020 namen de verkopen nog met 70 procent toe.

In de cijfers van woensdag draagt Ahold Delhaize (75,6 miljard euro omzet, 413.000 werknemers) ook een verklaring aan voor de inzakkende internetomzet. Het heeft volgens het concern alles te maken met het uitzonderlijke eerste kwartaal van 2021. Daarin waren veel Nederlandse winkels door coronamaatregelen aanvankelijk helemaal gesloten en daarna alleen open op afspraak. Veel consumenten zochten in die maanden hun toevlucht tot webwinkels.

Het begin van 2022 verliep anders: niet-essentiële winkels moesten weliswaar tot 15 januari dichtblijven, maar daarna werden de coronarestricties in Nederland in sneltreinvaart afgebouwd. Daardoor ging de consument volgens Ahold-topman Frans Muller weer vaker naar de winkel en kocht hij minder vaak online.

‘Uiterst goede vooruitgang’

In vergelijking met concurrenten is de omzetval van bol.com zelfs bescheiden, merkt Muller in een toelichting op de resultaten op. Webwinkels zagen hun verkoop vorig kwartaal volgens hem gemiddeld inzakken met pakweg 15 procent. Ook andere grote internetverkopers zagen het einde van strenge lockdowns de afgelopen tijd terug in hun cijfers: bij Amazon daalde de verkoop met 3 procent, concurrent eBay verkocht 5 procent minder.

Muller voegde daaraan toe dat Ahold „uiterst goede vooruitgang” boekt met het voorbereiden van de beursgang van bol.com, die in de tweede helft van het jaar moet plaatsvinden. Meer details over deze gedeeltelijke verkoop geeft het supermarktbedrijf voorlopig niet. Eerder liet Muller al weten dat daarover pas duidelijkheid komt zodra de prospectus is afgrond.

Ahold maakte in november vorig jaar bekend dat het bol.com voor een klein deel naar de beurs wil brengen. Het concern wil zelf een „significant deel” van de webwinkel in handen houden. Ahold Delhaize wil via de beursgang kapitaal ophalen om het „enorme groeipotentieel” van bol.com te benutten. Het concern kocht het internetbedrijf in 2012 voor 350 miljoen euro.

Kort na het delen van de beursplannen bleek dat bij Ahold een activistische aandeelhouder aan boord was gekomen, die óók veel heil ziet in het opsplitsen van Ahold en bol.com. Dit hedgefonds, Elliott, heeft nu een belang van ongeveer 3 procent. Dat de investeerder de beursgang aanmoedigt, is omdat volgens Elliott de waarde van bol.com nu onvoldoende naar voren komt in de prijs van het aandeel Ahold. Door de webwinkel een eigen notering te geven, ook al is die maar beperkt, wordt volgens de aandeelhouder duidelijker zichtbaar hoeveel het dochterbedrijf waard is.