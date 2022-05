Celstraf voor aanleg martelcontainer Wouwse Plantage

De rechtbank in Amsterdam heeft de 50-jarige Rotterdammer Roger P. veroordeeld voor zijn aandeel in de bouw van een martelcontainer in het Brabantse dorp Wouwse Plantage. Die werd in het voorjaar van 2020 ontdekt. Volgens de rechtbank is Roger P., alias Piet Costa, de leider geweest van de criminele organisatie die het martelcomplex heeft gebouwd.

Voor die rol krijgt Piet Costa 2 jaar en 9 maanden celstraf. Die straf valt gezien de eis van 12 jaar relatief laag uit. Dat komt omdat Piet Costa in een parallel onderzoek naar cocaïnesmokkel eerder dit jaar is veroordeeld tot 15 jaar celstraf. Vanwege de juridische samenloop tussen deze twee afzonderlijke onderzoeken moest de Amsterdamse rechtbank rekening houden met de straf die al is opgelegd in Rotterdam.

Wettelijk geldt de hoogste straf voor een van de strafbare feiten als het maximum. En dat is volgens de rechtbank 17 jaar en 9 maanden. Omdat Piet Costa in Rotterdam al 15 jaar heeft gekregen heeft de rechtbank hem in de martelcontainerzaak de maximaal op te leggen straf van 2 jaar en 9 gegeven.

Bereid te mishandelen

Volgens de rechtbank is Piet Costa aanstichter en leider van een criminele organisatie die bereid was tegenstanders in het criminele milieu te gijzelen, te mishandelen en zo nodig te vermoorden. „De verdachten wilden op een nietsontziende manier het recht in eigen hand nemen. Het is schokkend. Dat dit niet is gebeurd is uitsluitend te danken aan de adequate handelwijze van de opsporingsinstanties.”

Een van de andere 10 verdachten is vrijgesproken. De andere negen hebben straffen opgelegd gekregen van minimaal 1 jaar tot maximaal 9 jaar. Bij een van hen geldt ook de samenloop regeling. Het gaat om de Marokkaanse Nederlander Hassan M. die naast zijn rol in de martelcontainerzaak net als Piet Costa ook al is veroordeeld voor cocaïnesmokkel in Rotterdam. De strafvervolging van een derde hoofdverdachte, Robin van O., is stilgelegd omdat hij ernstig ziek is.