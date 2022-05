CBS: ruim 1.600 kinderen van gedupeerden Toeslagenaffaire uit huis geplaatst

Tussen 2015 en 2021 zijn 1.675 kinderen van gedupeerden van het Toeslagenschandaal uit huis geplaatst. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag. Het instituut schatte het aantal uithuisplaatsingen afgelopen oktober nog op 1.115.

Deze cijfers zijn nu door het CBS geactualiseerd omdat de Uitvoeringsinstantie Herstel Toeslagen nieuwe gegevens heeft aangeleverd. De schatting die het CBS afgelopen jaar maakte was gebaseerd op cijfers tot en met 2020. Ook hebben meer gedupeerden zich gemeld sinds de laatste schatting, aldus het instituut. Van de 1.675 kinderen waren 555 eind vorig jaar nog niet naar een ouder of verzorger teruggebracht.

Het CBS benadrukt dat „belangrijke kanttekeningen” moeten worden geplaatst bij de meest recente cijfers. Zo valt uit de cijfers geen causaal verband op te maken tussen de uithuisplaatsing en de Toeslagenaffaire, omdat het instituut geen onderzoek heeft gedaan naar de oorzaken van de uithuisplaatsing van de kinderen. De komende maanden zal het CBS onderzoeken of kinderen van gedupeerde toeslagenouders „onder- of oververtegenwoordigd zijn” in het totaal aantal uithuisplaatsingen.

