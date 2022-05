‘Angstcultuur’ bij Rotterdams filmfestival, schrijft personeel in een brandbrief aan de raad van toezicht

In een brief aan de raad van toezicht van het International Film Festival Rotterdam spreekt (voormalig) personeel van een „angstcultuur” en wordt de stijl van leidinggeven omschreven als „autocratisch micromanagement”. „Alle beslissingen werden niet door, maar vóór het team gemaakt.” De brandbrief, in handen van NRC, is door niemand ondertekend. Bronnen zeggen dat de opstellers meerdere (ex-)medewerkers zijn.

De brief volgt op een reorganisatie bij het IFFR, waar NRC vorige week over schreef. Volgens een inventarisatie van (ex-)medewerkers bleken de afgelopen twee jaar ten minste veertig mensen bij de organisatie te zijn vertrokken. Ongeveer de helft op eigen initiatief, de andere helft ongelukkig of onvrijwillig, zeggen de (oud-)medewerkers. Half april is onder meer afscheid genomen van alle senior programmeurs.

Lees ook dit verhaal: Onrust bij filmfestival door bezuiniging en vertrek van personeel

De briefschrijvers verwijten de raad van toezicht dat niets met de klachten van medewerkers is gedaan. Het orgaan reageert bij monde van voorzitter Korrie Louwes dat ze de keuzes van de directie steunt. „Maar het blijft altijd verdrietig als je afscheid moet nemen van mensen”, zegt Louwes. Volgens haar gaat het bij de laatste ontslagronde om „enkele” ontslagen.

Financiële tegenvallers

Het IFFR moet bezuinigen vanwege financiële tegenvallers. Die zouden zijn ontstaan als gevolg van de pandemie en doordat sponsoring van „externe partijen” onder druk staat. Louwes zegt dat onder meer de steun van de filantropische Stichting Droom en Daad deels wegvalt. Wim Pijbes, directeur van die stichting, mailt desgevraagd dat zij IFFR komende editie blijven steunen, maar wil niet zeggen voor hoeveel. „We noemen geen bedragen.”

De veranderingen bij IFFR zijn noodzakelijk om het festival toekomstbestendig te maken, zegt Louwes. Dat er vernieuwd moest worden, stond volgens haar vast toen in 2019 naar een nieuwe artistiek directeur gezocht werd. Volgens Louwes moet het festival een inclusiever, diverser en jonger publiek trekken.

‘Signalen besproken’

Louwes zegt dat de raad van toezicht wél werk maakte van klachten. „Wij hebben eerdere signalen dat sprake zou zijn van onveiligheid, serieus besproken. Intern én met desbetreffende mensen.” Verbeteringen zouden zijn aangebracht.

De onveilige werkomgeving en het ‘autocratisch micromanagement’ zoals in de brief vermeld, herkent Louwes niet, al is zij niet dagelijks op de werkvloer, zegt ze.