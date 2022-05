Amsterdam snakte naar belcanto als ‘Anna Bolena’

Vergeet Wolf Hall (boek én tv-serie) en The Tudors: de lekkerste én veelomvattendste fictionalisering van fataal gekonkel aan het hof van Hendrik de Achtste vind je in de opera’s van Donizetti (1797-1848).

Kleine terzijde: je moet wel van belcanto houden, het operagenre waarin zelfs het vooruitzicht op onthoofding wordt bezongen in levenslustige buitelingen van het strottenhoofd – en soms zelfs gewoon in majeur. Pierre Audi, intendant van De Nationale Opera tussen 1988 en 2018, had er weinig mee. Hij presenteerde in dertig jaar slechts een handjevol Bellini en Donizetti. Opvolgster Sophie de Lint maakt van belcanto juist een speerpunt: Anna Bolena is de aftrap van een ‘Tudor-trilogie’ in drie achtereenvolgende seizoenen. Regisseur Jetske Mijnssen, die na twintig succesjaren in het buitenland eindelijk bij De Nationale Opera debuteert, tackelt in een heuse inhaalhattrick na deze Anna ook nog Maria Stuarda en Roberto Devereux.

Lees ook De enige vraag blijft: hoe hakken we het hoofd eraf?

Met haar antenne voor intermenselijk drama maakt Jetske Mijnssen met deze Anna een sterk huisdebuut. Wars van actualisering treft ze het koninginnendrama in de kern: vanaf de ouverture zie je Anna op haar strenge troon verlangend naar de frisse hemel staren. Eén beeld, twee inzichten: Anna zit opgesloten in haar koninklijke keurslijf en hoe gedreven ze ook is in haar machtsambitie, het verlangen naar lucht en liefde houdt haar menselijk.

Het panoramische decor van Ben Baur reflecteert die clash tussen binnen- en buitenwereld; hart en hoofd. Voor en achter een rij intimiderende reuzendeuren en onder lage plafonds (net als in het Hever Castle waar de echte Anna opgroeide) konkelt de hofhouding (koor). Met ruisende rokken (wanneer hoorden we díe voor het laatst?) maakt het hoogtepunten van Donizetti’s heerlijke koren. Vooral de vrouwen- en mannenkoren zijn topattracties.

Goede zangers

Zoals de term al verraadt staat of valt een goede belcanto-productie met goede zangers. Wat dat betreft staat deze productie van Anna Bolena als een paleis. Brandpunt is Marina Rebeka in de titelrol. Haar sopraan is strak, stralend en sportief, haar podiumaanwezigheid ongelooflijk krachtig. Haar timbre – meer zilverig dan goud – matcht met tenor Ismael Jordi als jeugdliefde Percy. Maar waar Jordi’s stem pas echt piekt in de aria Vivi tu, te ne scongiuro is Rebeka drieënhalf uur op de toppen van haar vocale kunnen aanwezig. In haar beroemde waanzinsscène serpentient ze, net als je denkt dat de adem nu echt op moet zijn, er gewoon nóg een crescendo uit. Het tweede paar – Adrian Sampetrean (Enrico) en de prachtige Raffaella Lupinacci (Giovanna Seymour) is al net zo goed.

Naast sterren bevat de cast verrassingen. De jonge Nederlandse bas-bariton Frederik Bergman zingt een volle, warme Rochefort (Anna’s trouwe broer) en een ware ontdekking is mezzosopraan Cecilia Molinari (Anna’s aanbidder Smeton) die in haar lage register beschikt over die ongrijpbare dimensie van kwetsbaarheid die niet alleen epateert maar ook ontroert.

Met Enrique Mazzola heeft het Nederlands Kamerorkest een specialist in huis. Mazzola weet hoe je met bijpompen of inhouden orkestraal het vuur onder liefde, verraad, moord en waan opstookt. En ook hoe je met wat ingetogen napikken even alle aandacht naar het vocaal vertoon moet laten uitgaan.

De opvallend uitbundige bijval na de première bewees dat Sophie de Lint haar vinger op een zere plek heeft gelegd: Amsterdam snakte naar belcanto. Anna Bolena is een voltreffer die nu al doet uitzien naar Maria Stuarda over exact een jaar.

Opera Anna Bolena van G. Donizetti door De Nationale Opera / Ned. Kamerorkest o.l.v. Enrique Mazzola. Regie: Jetske Mijnssen. Gezien: 10/5. Aldaar t/m 29 mei (nog volop kaarten). ●●●●●