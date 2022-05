Ajax viert het kampioensfeest in het stadion, ‘vervelend voor fans zonder kaartje’

Rond de Johan Cruijff Arena is het woensdagavond zo’n twee uur voor de aftrap tegen SC Heerenveen, het duel waarin Ajax de 36ste landstitel moet binnenhalen, al dringen. Honderden platgedrukte bierblikjes, lege bierflesjes – of wat daar van over is – en groepjes fans wijzen een nieuwe lading supporters vanaf de metrostations rond de Arena de weg naar de plek van samenkomst. Zingend en joelend vervolgen de meesten hun weg naar het Ajax-stadion. Op naar het slotfeest na de zestien voorgaande thuiswedstrijden in de Eredivisie.

Geen supporter die daar ook aan lijkt te twijfelen. Ondanks de moeizame wedstrijden van de laatste weken, waarin het spel stokte, moet nu een makkelijke overwinning volgen. „Zondag was ik wat dat betreft veel zenuwachtiger”, zegt Alex Greweldinger (26), marketeer bij Tio Hogeschool, vlak voor hij het stadion ingaat. Toen speelde Ajax in blessuretijd gelijk bij AZ en zorgde Feyenoord er met een eveneens late treffer in het duel met PSV voor dat de titelstrijd niet nog spannender zou worden.

Volkszanger Peter Beense geeft het publiek met het nummer Bloed, zweet en tranen de laatste prikkel. Fans staan arm in arm, of zwaaien op de melodie mee. Alleen de minuut stilte vlak voor de aftrap brengt even kalmte. Die wordt ter nagedachtenis aan Henk Groot (84) en Jody Lukoki (29) gehouden, twee oud-spelers van Ajax die deze week overleden.

Vorig seizoen geen fans

Groter kan het verschil met een jaar terug bijna niet zijn. Destijds werd Ajax vanwege de toen geldende coronamaatregelen kampioen in een leeg stadion, door met 4-0 degradant FC Emmen te verslaan. „Die hebben we moeten missen”, zegt de 31-jarige Jos van Schaik, werkvoorbereider in de bouw. „Dat maakt het nog mooier om er nu weer bij te kunnen zijn.”

Een kampioensduel heeft iets speciaals, vinden fans. „Het voelt een beetje als een Champions League-wedstrijd”, zegt de 17-jarige mbo-student Tijn. Intenser dan de normale competitieduels - die zijn bekend.

Feest in het stadion. Foto Olaf Kraak/ANP

Iedere goede pass voorwaarts of balverovering wordt in de eerste tien minuten net iets harder toegejuicht. Ajax wil vooruit, alsof het iets wil goedmaken met het publiek. Heerenveen heeft sporadisch de bal.

Als uitgerekend linksback en publiekslieveling Nico Tagliafico na bijna twintig minuten de 1-0 maakt, ebt het laatste beetje spanning weg uit het stadion. Doelpunten van aanvallers Steven Berghuis en Sébastien Haller (via een strafschop) zorgen voor een comfortabele 3-0 voorsprong voor rust.

Zoals in meer duels gebeurt als de buit binnen lijkt te zijn, valt de intensiteit in de tweede helft wat weg. Niet bij trainer Erik ten Hag, die een paar meter voor de dug-out blijft staan. De uitgedeelde kartonnen schalen gaan op de tribune omhoog. Als de fanatiekste fans vuurwerk afsteken, worden zij door de speaker gemaand tot stoppen. In de nevel die ontstaat, speelt Ajax het duel uit. Een slotakkoord volgt, Brian Brobbey en Edson Alvarez bepalen de uitslag: 5-0.

Brian Brobbey juicht na de 4-0 tegen SC Heerenveen. Foto Maurice van Steen/ANP

Tijdens de volledige ereronde door het stadion, wordt als een soepel Ikea-pakket een podium in elkaar gezet. Daar krijgt de Servische aanvoerder Dusan Tadic de kampioensschaal uitgereikt door ex-speler Jari Litmanen.

Geen huldiging in de stad

Bij het feest na afloop blijft het ook. Toen eenmaal duidelijk was dat Ajax deze woensdag kampioen kon worden, maakte de gemeente Amsterdam snel duidelijk dat een grote huldiging in de stad geen optie was. Reden: een tekort aan beveiligers. Tot ongeloof van veel fans, van wie sommigen zich van hun slechtste kant lieten zien door zich een dag later voor het de ambtswoning van burgemeester Femke Halsema te verzamelen.

De fans rond de Arena willen deze woensdag van die acties niets weten. „Het is vervelend voor de mensen die er in het stadion niet bij kunnen zijn, dat er geen groot feest in de stad komt”, zegt Alex Greweldinger, die een seizoenskaart bezit. „Maar Halsema is ook degene die er weer voor heeft gezorgd dat er überhaupt huldigingen mogelijk zijn.”

Omdat de gemeente er wel vanuit ging dat Ajax-fans zich door de stad zouden verzamelen werden onder meer het gebied rond de Arena en het Leidseplein tot veiligheidsrisicogebied bestempeld. De regen die kort na het begin van de wedstrijd uit de hemel komt, zal wellicht met open armen zijn ontvangen op het stadhuis.

Het kampioensduel is direct ook de laatste thuiswedstrijd van trainer Erik ten Hag. Na ruim vier seizoenen en vijf prijzen vertrekt hij deze zomer uit Amsterdam. Volgend seizoen is hij manager bij de Engelse topclub Manchester United. Het publiek zingt hem aan het eind van het duel toe.

Veel fans zullen stiekem opgelucht zijn dat dit seizoen wordt afgesloten met een prijs. Voor de winterstop was het spel vlot, reeg Ajax ruime overwinningen aaneen. „Maar daarna werd het werken”, zegt salesmanager Chris Wiegers. Het voetbal stokte. In de Champions League vloog Ajax er vrij onverwachts uit tegen het Portugese Benfica. Overwinningen tegen mindere elftallen werden soms ternauwernood over de streep getrokken, de bekerfinale tegen PSV vorige maand ging verloren. „Het was niet altijd het spel waar de Ajax-toeschouwer op hoopt”, zegt Wiegers. „Bij Ajax ga je altijd uit van het winnen van de titel”, zegt Jos van Schaik.

