Ajax verovert 36ste landstitel met zege op Heerenveen

Ajax heeft woensdag de 36ste landstitel in de clubgeschiedenis in de wacht gesleept. Dankzij een 5-0 overwinning op sc Heerenveen zijn de Amsterdammers met nog één speelronde te gaan niet meer te achterhalen voor nummer twee PSV, dat weliswaar won van NEC Nijmegen (3-2).

Nicolás Tagliafico opende in de negentiende minuut de score namens Ajax. De Argentijn, die dit seizoen zijn basisplaats bij Ajax verloor aan Daley Blind, kreeg de bal van Dusan Tadic en schoot raak in de verre hoek. Nog voor rust volgden de tweede en derde Ajax-treffer: Steven Berghuis schoot een voorzet van Jurriën Timber binnen, clubtopscorer Sebastién Haller scoorde vanaf de stip. In de tweede helft maakten invaller Brian Brobbey en Edson Álvarez er nog 5-0 van.

Door de zege van Ajax deed de uitslag bij PSV - NEC Nijmegen er niet meer toe voor de titelstrijd. De Eindhovenaren wonnen wel, met 3-2. Ritsu Doan maakte in de 26ste minuut de 1-0 met een laag schot, waarna Érick Gutiérrez de bal van flinke afstand in de kruising schoot. Na de 3-0 van spits Eran Zahavi maakte invaller Mikkel Duelund de 3-1 en Jonathan Okita zelfs nog de 3-2, maar de punten bleven in Eindhoven.

Degradatiestrijd

PEC Zwolle is door een nederlaag bij Sparta Rotterdam definitief gedegradeerd naar de Keuken Kampioen Divisie. Bij een gelijkspel of overwinning hadden de Zwollenaren in de laatste speelronde nog een kleine kans gehad op lijfsbehoud, maar in Rotterdam was de thuisploeg de sterkste. Al in de derde minuut tikte Adil Auassar van dichtbij een vrije trap achter doelman Kostas Lamprou, waarop Vito van Crooy voor rust de score verdubbelde.

Willem II speelde met 1-1 gelijk bij sc Cambuur en blijft op plek 17 staan, waardoor het nog één wedstrijd heeft om directe degradatie af te wenden. Daarvoor moeten de Tilburgers (30 punten, doelsaldo -28) nog voorbij nummer zestien Sparta (32 punten, doelsaldo -20) of nummer vijftien Fortuna Sittard (32 punten, doelsaldo -32). Willem II speelt zondag tegen FC Utrecht, Sparta gaat op bezoek bij Heracles Almelo en Fortuna neemt het op tegen NEC.