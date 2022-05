Voorbeschouwing Songfestival: naturelle S10 vanavond tussen rockers en pretletters

Intens en serieus is de ballade ‘De Diepte’ van de ‘lieveling van de Nederlandse altpop’, S10. Het ‘oe en aaa’-refrein: catchy. S10 (Stien den Hollander) zingt vanavond in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Turijn haar persoonlijke ‘De Diepte’ – een liefdesbrief aan haar door mentale onrust geplaagde jongere zelf. Ze is als achtste aan de beurt. De sobere performance van de 21-jarige komt na een druk rijtje van retrodisco van Slovenië met een grote discobol, strijdlustige folk-rap van Oekraïne in bonte motiefjes en tussen vlammen hardrockende Bulgaren. S10, nu op de negende plaats in de polls, wordt door de bookmakers ingeschat op een finaleplaats.

Het 66e Eurovisie Songfestival trapt vanavond af in stadion PalaOlimpico in Turijn, donderdag is de tweede semi-finale. Zeventien landen treden op tijdens de eerste halve finale, waaronder Nederland en topfavoriet Oekraïne. Tien acts plaatsen zich voor de finale zaterdag. De zangers Laura Pausini en Mika, en tv-presentator Alessandro Cattelan kletsen de avonden aan elkaar.

Vrouwen, eigen taal en rock

De trends dit jaar? Vrouwenbands, zoals Denemarken, IJsland. Het zingen in eigen taal (een direct gevolg van de winst van de Italiaanse rockband Måneskin) en ‘kleine’ acts zonder poespas. Neem de tragische liefdesballade van de Griekse Amanda Georgiadi Tenfjord of de als George Ezra klinkende Zwitserse Marius Bear. Gebleven: de rariteiten. Moldavië stuurt vanavond folkloristische pretletters en Noorwegen heeft een malle, ondoorgrondelijke dansact met wolvenmaskers.

Maandag waren de twee grote generale repetities van het Europese liedjesfestijn dat door de vorig jaar winnende rockband Måneskin naar Italië is gebracht. De tweede dressrehearsel is de juryshow – hierop baseren de landenjury’s hun voor 50 procent meetellende punten. Net als vorig jaar in Rotterdam is de organisatie gebrand op een coronavrije editie, het publiek zit met mondkapjes in de zaal.

Naturelle verschijning

Tijdens de doorlopen maakte zangeres S10, met het ruglange blonde haar een naturelle verschijning in een zwart, scherp gesneden rokkostuum van Viktor & Rolf, aanvankelijk een wat aarzelende en kwetsbare indruk. Toen het liedje openbrak kwam een voorzichtige lach en vond ze het duidelijk aangenamer op haar verhoging. Eerder gaf ze al aan te willen zingen „naar de kijker toe.” Met lichtwerk wordt spanning en drama bij S10 opgebouwd. Als de muziek van monotoon mineur naar vollere uithalen gaat, wordt de zangeres omlijst met een krans van lichtstralen.

De Oekraïense act, het Kalush Orchestra met rapper Oleh Psiuk, werd bij de juryshow al met gejuich onthaald. Het nummer ‘Stefania’ is al weken topfavoriet bij de bookmakers. Van een aanvankelijke ode aan de moeder van rapper Psiuk is het nu een anthem van een land in oorlog. De moederfiguur symboliseert groei en kracht. Verwacht wordt dat het in Europa bij de televoters thuis sympathiestemmen zal regenen.

Ook de bebaarde, vloeiend zingende TikTok-ster Sam Ryder, die voor Groot-Brittannië uitkomt met een Elton John-achtige popsong, en ook het tweestemmige popduet van Italiaanse duo Mahmood & Blanco staan in de top 3. Rusland is uitgesloten van deelname. „De aanwezigheid van een Russische act bij het Eurovisie Songfestival zou het evenement in diskrediet kunnen brengen”, gaf de European Broadcasting Union aan.