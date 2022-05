Verwijten voor politietop in zaak van zelfmoord van agent

De commissie-Oebele Brouwer die onderzoek deed naar de zelfmoord van agent M. van de Landelijke Eenheid (LE) in augustus 2021 maakt de top van de politie ernstige verwijten. Brouwer noemt het „onfatsoenlijk” dat het sectorhoofd van deze eenheid aanvankelijk de authenticiteit in twijfel trok van de afscheidsbrief die M. na zijn dood achterliet.

„Dit heeft onnodig leed veroorzaakt bij de nabestaanden”, schrijft Brouwer. Deze „gang van zaken is niet gepast na het overlijden van een verdienstelijk politieman die jarenlang zeer vertrouwelijke functies heeft verricht en zeer waarschijnlijk PTSS had opgelopen door zijn werk”.

Tegelijkertijd schrijft Brouwer dat hij zich „niet onderbouwd kan uitspreken over de juistheid van de verwijten” die agent M. in zijn afscheidsbrief maakte over de „ernstig verziekte cultuur” in de leiding van de Landelijke Eenheid.

In zijn afscheidsbericht aan sectorhoofd Marjolein Smit klaagde de 53-jarige M. over gebrek aan aandacht van zijn chef. M. was accountmanager bij het Bureau Inzet Coördinatie van het DSO, de afdeling van de Landelijke Eenheid die onder meer politie-infiltranten inzet. Hij was de derde agent van de eenheid die in een periode van twee jaar zichzelf van het leven beroofde. Alle drie de zelfmoorden worden beschouwd als werkgerelateerd.

Het onderzoek van Brouwer, burgemeester van de Friese gemeente Achtkarspelen en voormalig rechercheofficier van justitie, is dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Het parlement spreekt woensdag over problemen bij de Landelijke Eenheid. Brouwer deed eerder ook al onderzoek naar de zelfmoord van een undercoveragent van de LE die in april vorig jaar uit het leven stapte.

‘Negatieve impact’

Brouwer constateert dat M., die 30 jaar bij de politie werkte, in 2019 terechtkwam „in een sterk verwaarloosd organisatieonderdeel” waar sprake was van „negatieve interactie”. Dat was extra problematisch voor M. omdat hij al sinds 2018 kampte met „mentale problemen” als gevolg van de confrontatie met stoffelijke overschotten en zeer belastende situaties. Hij voelde zich volgens Brouwer „heel snel niet gewaardeerd en serieus genomen en had geen aansluiting bij zijn directe collega’s”.

M. kreeg veel „positieve aandacht” van zijn teamleider, maar Brouwer heeft kritiek op het sectorhoofd dat in augustus 2021 besloot tot een disciplinair onderzoek tegen M. Hij had op een in het rapport niet nader omschreven manier ruziegemaakt met zijn ex-partner. Een disciplinair onderzoek was niet de juiste aanpak omdat het „zeer waarschijnlijk een negatieve impact zou hebben op de kwetsbare mentale toestand” van M.

De onderzoeker is er ook kritisch over dat de ouders van M. is verteld dat ze „contact met de pers beter konden vermijden”. De politie wilde zo reputatieschade voorkomen. „Noch M. noch zijn nabestaanden verdienden een dergelijke opstelling van de politie.”

39 afscheidsbrieven

Voor het onderzoek is met zestien personen vertrouwelijk gesproken. De politiemails en het personeelsdossier zijn ook onderzocht. De diensttelefoon van M. was inmiddels gereset en leeg. „De commissie heeft met verbazing kennisgenomen van de omgang met een potentieel belangrijke informatiedrager in deze context”, staat in het rapport. M. heeft 39 afscheidsbrieven nagelaten.

Hij had sinds 2018 last van mentale problemen. In maart vorig jaar verbrak hij de relatie met zijn partner en in de zomer begon hij al „doelgericht voorbereidingen te treffen voor zijn levenseinde”. De bedrijfsarts concludeerde in juni 2021 dat M. arbeidsongeschikt was.

Brouwer concludeert aan het eind van zijn rapport er zich van bewust te zijn dat „een aantal betrokken leidinggevende functionarissen binnen de Landelijke Eenheid al lange tijd onder grote druk stond en waarschijnlijk ook daardoor niet meer naar beste vermogen handelde”.

Marjolein Smit, die met de korpsleiding in onderhandeling is over een nieuwe functie bij de Nationale Politie, was vandaag niet voor commentaar bereikbaar.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon: 0800-0113 of www.113.nl