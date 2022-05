Tweede Kamer verhoogt maximale straf voor doodslag naar 25 jaar

De maximale straf voor doodslag wordt met tien jaar verhoogd naar 25 jaar. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft dinsdag voor het wetsvoorstel gestemd die dat regelt. Coalitiepartij ChristenUnie besloot op het allerlaatste moment om alsnog met de initiatiefwet in te stemmen.

De coalitie bleek de afgelopen tijd verdeeld over het voornemen. VVD en CDA zijn voorstander. D66 en ChristenUnie schaarden zich dinsdagmiddag achter een voorstel van GroenLinks om de maximale straf te verhogen naar twintig jaar. Een verdergaande maximale strafmaat achtten zij niet nodig, omdat rechters in de praktijk weinig gebruik zouden maken van de hoogst mogelijke straf.

Maar dat voorstel werd dinsdag door een Kamermeerderheid verworpen. CU-Kamerlid Mirjam Bikker kwam kort daarna met een stemverklaring om uit te leggen waarom haar partij op het laatste moment toch met de wetswijziging zou instemmen. De ChristenUnie zou de maximale straf liever met vijf jaar verhogen, maar omdat daar geen meerderheid voor was stemde de partij toch in met een verhoging met tien jaar. Dit laat onverlet dat de coalitiepartij liever „een betere onderbouwing” voor strafverhoging naar 25 jaar had gezien.

Opwelling

De voormalige ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) en Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) kwamen in 2020 met het wetsvoorstel omdat het verschil in strafmaat volgens hen voor moord en doodslag te groot zou zijn. Het huidige maximum voor doodslag — waarbij de dader een ander in een opwelling met opzet doodt — zou geen recht doen aan de ernst van het misdrijf, aldus de toenmalige bewindslieden. Bij moord is sprake van opzet met voorbedachten rade.

De strafzaak tegen Bekir E. was een aanleiding voor het voorstel van Grapperhaus en Dekker. E. schoot in december 2018 zijn ex, de 16-jarige Hümeyra Öz, in de fietsenstalling van haar school dood. De rechtbank Rotterdam achtte een vooropgezet plan om de 16-jarige Hümeyra te doden niet bewezen, en wees indertijd op het grote verschil in strafmaat met moord. In hoger beroep werd E. alsnog voor moord veroordeeld.

In de toelichting op de wetswijziging valt te lezen dat de maximale strafmaat voor doodslag sinds de invoering van het Wetboek van Strafrecht in 1886 niet meer is gewijzigd, in tegenstelling tot de maximale straf voor moord. Deze werd in 2006 verhoogd van twintig naar dertig jaar.