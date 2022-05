Tsjechië neemt plaats in van Rusland in VN-Mensenrechtenraad

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft dinsdag besloten dat Tsjechië de zetel van Rusland in de Mensenrechtenraad mag innemen. Dat melden internationale persbureaus. Van de 180 landen die dinsdag deelnamen aan de stemming, stemden 157 landen voor de toetreding van Tsjechië.

In april stemde een meerderheid van de Algemene Vergadering, waarin 193 landen en gebieden zijn vertegenwoordigd, voor tijdelijke uitsluiting van Rusland uit de VN-mensenrechtenraad. De vermoedelijke oorlogsmisdaden van Russische militairen in de Oekraïense stad Boetsja waren aanleiding voor dit initiatief. Kort daarna stelde Rusland zich nog voor de stemming permanent uit de raad te hebben teruggetrokken.

De Mensenrechtenraad telt 47 zetels. De zetelverdeling gebeurt op basis van regio’s, waardoor alleen Oost-Europese landen zich kandidaat konden stellen voor de vrijgekomen zetel. Tsjechië was de enige kandidaat. Rusland is sinds de invasie in Oekraïne uit meerdere VN-organen gezet, zoals UNICEF en UN Women.

