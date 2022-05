Na een uitgebreide rondgang over het buitenterrein van de bouwmarkt in Vlaardingen waren mijn wederhelft en ik het eens geworden over de keuze van de nieuwe tuintegels. We meldden ons bij de receptie om de bestelling door te geven en een vriendelijke medewerker noteerde alle gegevens. Nadat we onze naam hadden opgegeven, vroeg hij zonder een spier te vertrekken: „Heeft u een vaste woon- of verblijfplaats?”

