Bij Uber is winst nu even belangrijker dan groeien

Techbedrijf Uber gaat flink in de uitgaven snijden in een poging beleggers tevreden te houden. Waar de afgelopen jaren hoofdzakelijk werd ingezet op groei, moet het bedrijf nu vooral winstgevender worden. Met die boodschap kwam topman Dara Khosrowshahi in een brief aan de werknemers, die maandag uitlekte via de Amerikaanse zakenzender CNBC. Khosrowshahi voerde na de presentatie van de eerstekwartaalcijfers van vorige week meerdere dagen gesprekken met aandeelhouders. Daardoor werd hem duidelijk dat de techsector momenteel „een aardverschuiving doormaakt” en dat Uber die niet kan negeren. Zo komt er volgens Khosrowshahi een eind aan het bijna ongelimiteerde inhuren van personeel. „We gaan werven behandelen als een privilege”, schrijft hij. Vorige week kondigde ook Facebook-moeder Meta al aan scherp op de kosten te gaan letten. (NRC)

Een versie van dit artikel verscheen ook in de krant van 10 mei 2022