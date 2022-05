Sublieme serie ‘Barry’ is tragischer dan ooit in derde seizoen

Comedyserie Barry (seizoen 3) Van: Alec Berg, Bill Hader.

Met: Bill Hader, Henry Winkler, Sarah Goldberg, Stephen Root. HBO Max, 8 afleveringen van 30 minuten (wekelijks, elke maandag). ●●●●●

In het nieuwe seizoen van Barry wordt het gedrag van het titelpersonage, gespeeld door Bill Hader, steeds verontrustender. Dood en verderf blijven zijn leven overschaduwen, ondanks beloftes aan zichzelf om te stoppen met zijn (geheime) werk als huurmoordenaar en als professioneel acteur aan de slag te gaan. De mensen in zijn directe omgeving worden meer en meer meegesleept in de ellende.

Officieel is deze sublieme serie nog steeds een comedy, maar tragiek krijgt nu nog meer ruimte. Zelfs het grappigste personage, de altijd positief ingestelde gangster NoHo Hank, krijgt het zwaar te verduren. Niet dat er niks meer te lachen valt. Hader, tevens regisseur en schrijver, is een komiek en weet nog altijd humor te vinden in de twee plekken waar zijn serie zich afspeelt: de duistere onderwereld en de iets minder duistere acteerwereld van Los Angeles. De zelfverzekerde omgang met de toon van Hader en mede-bedenker Alec Berg ligt bijna op het niveau van meesterwerk Better Call Saul.

Succes

Onder de vleugels van de acteercoach Gene Cousineau kon de ex-marinier Barry zijn trauma’s inzetten als acteur. Hij kreeg zelfs een vriendin: de ambitieuze Sally, lid van het acteerklasje van Gene. In het nieuwe seizoen proeft Sally aan succes: voor een grote, op een algoritme varende streamingdienst mag ze een autobiografische serie maken over een vrouw die ontsnapt is aan een giftige relatie.

Zelf heeft ze niet door hoe dat wringt: haar huidige relatie is ook alles behalve gezond. In een verontrustende scène krijgt Barry een woede-uitbarsting op de werkvloer terwijl collega’s van Sally toekijken. Hader balanceert hier knap tussen comedy en drama: Barry wil dat Sally hem helpt met een probleem en zijn paniekerige en onhandige manier van communiceren is eerst grappig, maar al snel wordt het eng. Niemand durft iets te zeggen over de situatie; iedereen is bang om ontslagen te worden. Slecht gedrag wordt goedgepraat, zelfs in het post-#MeToo-tijdperk.

Ondertussen wordt Barry weer betrokken bij een escalerende oorlog tussen de Tsjetsjeense en Boliviaanse maffia. Deze verhaallijn is minder sterk, al levert het wel een aantal spectaculaire momenten op. Want ook hier valt Barry op: met zorg geregisseerde actiescènes waar actie en slapstick samenkomen.

Dit seizoen liet liefst drie jaar op zich wachten. Dat de serie na zo’n lange pauze nog heel urgent voelt, is een grootse prestatie. Hader en Berg hebben het oorspronkelijke gegeven uitgebouwd naar iets groters, zonder daarbij de focus te verliezen.