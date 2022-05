S10 zingt zich van fraai onderkoeld tot haast ontroerend naar finale

Nederland is door naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Van fraai onderkoeld naar een haast ontroerende ontlading heeft zangeres S10 (Stien den Hollander) zich dinsdagavond in de eerste halve finale met ‘De Diepte’ naar de laatste ronde gezongen. De afgelopen dagen won S10 steeds meer aan kracht en zelfvertrouwen - de aarzeling verdampte per uitvoering. In de sobere Nederlandse act, waarin met lichtwerk de spanning en drama werd opgebouwd, bracht ze haar ‘liefdesbrief aan oud verdriet’ precies zoals ze voor ogen had: recht naar de kijker toe.

Bij de eerste halve finale vanuit het PalaOlimpico van Turijn met zeventien kandidaten was het geen wonder dat Oekraïne doorging naar de finale. Het folkrap nummer ‘Stefania’ staat al weken op eenzame hoogte bij de bookmakers. Een harder gejuich kon dan ook niet klinken bij het optreden van Kalush Orchestra met rapper Oleh Psiuk. En zoals verwacht regende het in Europa bij de televoters thuis sympathiestemmen.

Verder zijn veel kwalitatieve, rustige acts met mooie liedjes door naar de finale zaterdag: het gevoelige liedje van de Zwitser Marius Bear, de IJslandse zussen met hun meerstemmige ode aan transgenderkinderen, de serene saudade van Portugal, de Litouwse chanteuse met haar retro-act, de aaibare Armeense singer-songwriter met haar gitaar en de tragische liefdesballad van Griekenland. Ook de gemaskerde wolvengekte van Noorwegen en de Moldavische folklore-feestneuzen vielen in de smaak. Het ging ten koste van onder meer de opgepompte Balkansounds van de woest-wulpse Albanese diva Ronela Hajati of de Scorpions-achtige rockers van Bulgarije.

The Sound of Beauty?

Wat gastland Italië precies met het gekozen Eurovisie-thema ‘The Sound of Beauty’ bedoelt was gissen. Maar presentator Mika benadrukte dinsdagavond de diversiteit van het Eurovisie-event nog eens: iedereen is hier uniek, vreemd en prachtig. Zo ook het stralende, deze week door weigerende techniek geplaagde, halvezondecor. En al mag de Trevi-fontein dan in Rome staan, Eurovisie-stad Turijn heeft van zijn grote podium een fontein gemaakt - het water stroomt er de hele show aan weerszijden af.

De Noorse band Subwoolfer tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Turijn. Foto Marco Bertorello/AFP

Imponeerde Rotterdam vorig jaar als gastland met vele fraaie, technisch hoogstaande tussenacts, Turijn koos deze halve finale voor een vrij simpele mozaïek van Italiaanse dance-acts. Erg fraai was wel hoe zanger Diodato, de Italiaanse inzending van 2020 maar helaas werd toen het songfestival afgelast, het nummer ‘Fai rumore’ nog brengen kon.

Met haar Nederlandstalige liedje overbrugt zangeres S10 de kloof, die sinds de deelname van Sieneke in 2010 bestaat, om te zingen in moerstaal. Dat is dit jaar na de winst van het Italiaanse Maneskin veel meer in het deelnemersveld te zien. In deze eerste halve finale zongen er zeven in hun eigen taal.