Paniek om met Afrikaanse varkenspest besmette everzwijnen in Romeinse wijken en bossen

Twee zeugen die hun kleine zwijntjes in het midden van de rijbaan zogen, of een familie zwijnen op pad, overstekend op het zebrapad: op de sociale media krioelt het van de filmpjes van Romeinen die tijdens hun alledaagse bezigheden everzwijnen tegenkomen.

Maar vermakelijk zijn die ontmoetingen tussen mens en zwijn bij lange niet altijd. De zwijnen doken ook al op bij de supermarkt, waar ze de boodschappen van een klant probeerden te jatten. De wilde dieren veroorzaken vooral in wijken in het noorden van Rome overlast. De hinder wordt zo erg dat bewoners daar vorige week zelfs beslisten om zichzelf een avondklok op te leggen, nadat een vrouw op 1 mei door een wild zwijn was aangevallen.

Everzwijnen in verstedelijkt gebied zijn niet nieuw, in Rome bestaat het fenomeen al jaren. De dieren worden aangetrokken door vuilnisbakken, die al te vaak uitpuilen en stinken, en behalve ongedierte dus ook zwijnen op strooptocht aantrekken. Vermoedelijk werden de everzwijnen nog een stuk tammer tijdens de pandemie, toen er in de anders zo drukke Italiaanse hoofdstad veel minder mensen op straat liepen, en de zwijnen het gevoel kregen het rijk voor zichzelf te hebben.

Afrikaanse varkenspest

De ontdekking van een geval van Afrikaanse varkenspest, afgelopen donderdag bij een dood everzwijn in Rome, lijkt bestuurders wakker te schudden. Volgens Andrea Costa, ondersecretaris van Gezondheidszorg, moet een deel van de dieren worden gedood. Angelo Ferrari, de speciale regeringscommissaris die werd aangesteld om de Afrikaanse varkenspest in te dijken na eerdere gevallen in Noord-Italië, is dat met Costa eens.

Maar voordat die beslissing valt, worden er al andere maatregelen ingesteld. Zo mag picknicken niet meer daar waar de zwijnen het vaakst worden gezien, en krijgen wandelaars het dwingende advies hun schoenen – waaraan het Afrikaanse varkenspestvirus zich makkelijk hecht – na een bezoek aan het bos extra goed schoon te maken. Het is ook streng verboden de wilde dieren te benaderen en te voederen, en vuilnisbakken worden afgeschermd.

In de Italiaanse media zei regeringscommissaris Ferrari dat er eerst wordt onderzocht hoe groot de besmette zone is, om daarna met een passend plan van aanpak te komen. In de noordelijke regio’s Piemonte en Ligurië is pas nu begonnen met het doden van de wilde zwijnen, zei Ferrari tegen de krant La Repubblica, terwijl daar maanden geleden al de eerste besmetting met de Afrikaanse varkenspest was vastgesteld. Er lijkt geen verband tussen de Afrikaanse varkenspest die in Noord-Italië is opgedoken en de besmetting van een zwijn in Rome. Het dier had waarschijnlijk resten van besmet vlees gevonden op straat of in een vuilnisbak, en die opgepeuzeld.

Onrust bij de varkenstelers

Het virus is onschuldig voor de mens, maar wel bijzonder besmettelijk én dodelijk voor everzwijnen en andere varkens. Tegen de Afrikaanse virusvariant – niet te verwarren met de klassieke variant – bestaat nog geen vaccin. Dat leidt tot onrust bij de Italiaanse varkenstelers. Als de Afrikaanse varkenspest zou overslaan op hun dieren, dan komt de productie en de export van varkensvlees, hammen en worsten in gevaar. Vorig jaar was die Italiaanse export 1,5 miljard euro waard.

Maar ook dierenactivisten zijn bezorgd. De Italiaanse dierenbescherming protesteert hevig tegen de kans dat de wilde zwijnen in Rome straks worden gedood, en stelt dat „een geïsoleerd geval van varkenspest, niet overdraagbaar op de mens, nu wordt aangegrepen om bloed te vergieten”. „De afvalhopen op straat zijn het échte probleem, en niet de zwijntjes”, besluit dierenrechtenactiviste Rita Corboli.