Regiobestuur: nog zo’n honderd burgers vast in Azovstal-fabriek

Er zitten nog altijd zo’n honderd burgers vast op het terrein van de belegerde Azovstal-fabriek in de zuidoostelijk gelegen Oekraïense havenstad Marioepol. Dat heeft de regionale gouverneur Pavlo Kyrylenko maandagavond gezegd op de Oekraïense televisie. In de hele stad, met voor de oorlog ruim 450.000 inwoners, verblijven volgens het regiobestuur momenteel nog zo’n 100.000 mensen. Onduidelijk is wie van hen de stad ook daadwerkelijk wil verlaten.

Vorige week maakten de Oekraïense autoriteiten bekend dat alle vrouwen, kinderen en ouderen, die soms wekenlang hadden verbleven op het terrein van de staalfabriek, met behulp van het Internationale Rode Kruis en de Verenigde Naties zijn geëvacueerd. Sommigen van hen hadden maar liefst twee maanden lang geen zonlicht gezien, bleek uit gesprekken die NRC met een aantal evacués had.

De Azovstal-staalfabriek is het laatste Oekraïense bolwerk in de stad dat nog niet in handen is van de Russen. Oekraïense strijders, onder wie van het ultranationalistische Azov-regiment, weigeren het terrein van ruim 10 vierkante kilometer te verlaten, terwijl het gebied volgens hen nog altijd zwaar onder vuur wordt genomen door de Russen.

Intussen zouden de Russen verder zuidwaarts maandagavond zeven raketten op de havenstad Odessa hebben afgevuurd. Daarbij is onder meer een winkelcentrum getroffen, melden de Oekraïense autoriteiten volgens persbureau AP. Één iemand zou zijn gedood en vijf anderen zouden gewond zijn geraakt. Ook de zuidelijke stad Mykolajiv is volgens de plaatselijke burgemeester de afgelopen uren bestookt met raketten.