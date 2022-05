Oekraïne is ook voor Hoekstra een ideologisch slagveld, daar wordt Europa verdedigd

„Wij gaan door, net zolang als nodig is, met het helpen van Oekraïne.” Een zichtbaar geëmotioneerde Wopke Hoekstra (CDA) stond dinsdag tussen de ruïnes in Irpin, vlak bij hoofdstad Kiev, en beloofde dat de Nederlandse hulp aan Oekraïne onverminderd doorgaat en als het aan hem ligt zelfs wordt geïntensiveerd. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken spreekt de ravage voor zich, aangericht door het Russische leger „dat zich niets aantrekt van oorlogsrecht en van de civiele bevolking”. De beelden kende hij al van tv, maar de werkelijkheid was veel erger. „Het is verschrikkelijk om te zien.”

Hoezeer de oorlog in Oekraïne Nederland heeft wakker geschud, bleek ook maandag in Maastricht. Daar hield Hoekstra een vlammend pleidooi voor „Europese eenheid en daadkracht”. In een toespraak ter gelegenheid van Europadag schetste Hoekstra de door Rusland begonnen oorlog als „een krachtmeting tussen democratie en autocratie”. Hoekstra had het over „onze manier van leven, onze kijk op de wereld” die „al een aantal jaar fundamenteel worden bestreden”. Met andere woorden: het gaat om veel méér dan alleen de steun aan een bondgenoot in het oosten van Europa. In Oekraïne staat de toekomst van een waardengemeenschap op het spel: geen strijd om een politiek of militair-strategisch, maar een ideologisch doel.

Einde aan optimisme

Hoekstra rekende af met het optimisme van de jaren na de Koude Oorlog, toen nog werd gedacht dat autocratisch geleide landen als Rusland vanzelf zouden democratiseren. „Te lang hebben we willen geloven dat landen als Rusland en China nu eenmaal in een overgangsfase zaten. Dat economische groei eigenlijk altijd zou leiden tot democratische ontwikkeling en vrijemarktdenken.” Hoekstra heeft, met andere woorden, geen hoop dat het vanzelf goed komt en suggereert dat de krachtmeting met het autoritarisme hoe dan ook aangegaan moet worden, met de Europese Unie en de NAVO als veilige havens.

„Als je het afzet tegen tweeënhalf decennium Europa-politiek is hier toch wel sprake van een koerswijziging”, zegt Mathieu Segers, hoogleraar hedendaagse Europese geschiedenis aan de Universiteit Maastricht. Want zo scheutig wordt er in Nederland doorgaans niet met pro-Europese retoriek gestrooid. „Je ziet dat de EU minder als bedreiging wordt gezien, en meer als kans.”

Volgens Segers waren de contouren van die nieuwe koers al te zien in het in december gesloten regeerakkoord. Daarin staat dat Nederland een „voortrekkersrol” in de EU moet spelen. „Nu wordt er boter bij de vis gedaan”, zegt Segers. In maart hield minister Sigrid Kaag (Financiën, D66) ook al een grote Europa-toespraak in Maastricht. Nu doet Hoekstra dat. „Zoveel toespraken in zo’n korte tijd: dat is ongekend.” Donderdag spreekt premier Mark Rutte (VVD) ook nog het Oekraïense parlement toe, via videoverbinding.

Kloof tussen woord en daad

Toch is de kloof tussen wat Nederland zégt over Europa en wat Nederland dóét ook in de toespraak van Hoekstra nog duidelijk te herkennen. De minister bleef weg van omstreden onderwerpen als de hervorming van de Europese begrotingsregels en de versterking van de euro, terwijl ook die zouden kunnen bijdragen aan de geopolitieke slagkracht van de EU.

Aan Oekraïne beloofde hij in Maastricht „meer wapens, meer sancties, meer diplomatie, meer humanitaire hulp, meer onderzoek naar oorlogsmisdaden”. Maar over de vurigste Oekraïense wens – het lidmaatschap van de EU – liet de minister zich niet uit. En hoewel Nederland al wel nieuwe investeringen in defensie heeft aangekondigd, zijn die voorlopig weinig concreet. „Hoekstra sprak nog steeds een beetje met de rem erop”, zegt Segers.

Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma van coalitiepartij D66 vindt dat Hoekstra „iets duidelijker zou kunnen uitleggen dat Oekraïne onderdeel is van de Europese familie”. „De Oekraïners die vechten en sterven, doen dat voor onze waarden. Het is de frontlinie voor onze manier van leven. Daar horen concrete daden bij.”

Europese buitenring

Een „interessant idee” is volgens Sjoerdsma het plan van de Franse president Emmanuel Macron om een buitenring te creëren van landen die nog geen lid van de Europese Unie kunnen worden. Dit opperde Macron tijdens een toespraak in het Europees Parlement in Straatsburg. Hij sprak ongeveer gelijktijdig met Hoekstra en overschaduwde hem wat betreft intensiteit enigszins.

Macron pleitte voor een nieuwe, parallelle „Europese politieke gemeenschap”, waarmee landen als Oekraïne en Georgië veel meer bij de EU kunnen worden betrokken, zonder dat ze meteen lid zijn – de procedure om volwaardig lid te worden duurt minstens tien jaar. Ook met het kort geleden uit de EU opgestapte Verenigd Koninkrijk zouden de banden via deze constructie weer kunnen worden aangehaald. Macron sprak zich ook volmondig uit vóór een grote verdragswijziging, waarmee het functioneren van de EU kan worden gestroomlijnd.

Terwijl Macron heel concreet was, wist Hoekstra zich in Maastricht niet goed raad met vragen over de Franse voorstellen. Volgens Segers laat dit zien dat de Nederlandse stappen in het Europadebat vooral „voor Nederlandse begrippen” heel groot zijn. „En die stappen zijn ook heel hard nodig om niet achterop te raken in de Europese discussie, die duidelijk veel harder gaat.”