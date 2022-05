NVM schorst Makelaarsland om scooterreclame

Het is weer hommeles binnen makelaarsvereniging NVM. De afgelopen jaren is de NVM het toneel van een stammenstrijd waarin twee makelaarsstromingen tegenover elkaar staan: de internetmakelaars met hun vaste tarieven en de ‘traditionele’ makelaars die met courtage werken.

Sommige internetmakelaars kiezen voor een ander verdienmodel dan dat van de ‘traditionele’ bemiddelaar. Ze houden de kosten laag door de huizenverkopers meer zelf te laten doen, zoals verkoopfoto’s maken en bezichtigingen organiseren. De assistentie is tegen een vast tarief, waardoor verkopers in de regel goedkoper uit zijn. De traditionele makelaars daarentegen prijzen zichzelf om hun ‘volledige service’ gedurende het gehele verkoopproces. Daarvoor rekenen zij courtage, een variërend percentage van de verkoopprijs. Die laatste groep ziet de service van internetmakelaars als onvoldoende, en als een ondermijning van de beroepsafspraken, zoals vastgelegd in de NVM-erecode.

Het schuurt al een aantal jaar tussen deze twee makelaarsstromingen en hun verdienmodellen. In 2017 werd Makelaarsland al eens op de vingers getikt door de interne tuchtraad van de NVM. Vorig jaar nog schreven regionale makelaarskantoren een interne brandbrief, waarin ze internetmakelaars als Makelaarsland van Funda wilden weren en ze het lidmaatschap wilden ontnemen.

1Waarom opnieuw een tuchtzaak?

Bij Makelaarsland heeft de marketingafdeling sinds de uitspraak van 2017 niet stilgezeten. In nieuwe spotjes wordt opnieuw de traditionele makelaar weggezet als duurder. In een aantal reclamespots op radio en YouTube wordt die bovendien gekarakteriseerd met wapperende stropdas op een Vespa-scooter. Daarbij biedt Makelaarsland de optie om via zijn site met een ‘besparingscalculator’ uit te rekenen hoeveel duurder een NVM-courtagemakelaar is dan een makelaar met vast tarief.

De uitingen zijn tegen het zere been van een groep makelaars binnen de NVM, die zich verenigen in de stichting ‘De Bezorgde NVM-makelaars’. Zij vinden de spotjes oncollegiaal en betichten Makelaarsland ervan de klant op het verkeerde been te zetten met de besparingstool. De calculator werkt met gemiddelde tarieven, en niet elk huis van 2 miljoen euro gaat tegen 1,38 procent courtage weg.

Het spotje met de scooter, beweerde de stichting, is bovendien slecht voor de beroepsgroep omdat het de makelaar op één lijn zet met Willem Holleeder. De topcrimineel, die graag op zo'n scooter door Amsterdam flaneerde, zit momenteel vast als hoofdverdachte van een aantal liquidaties.

2Hoe oordeelde de tuchtcommissie?

De tuchtuitspraak dateert van februari, maar kwam deze week pas naar buiten in een interne NVM-nieuwsbrief. Op vier van de zes klachten kreeg stichting De Bezorgde NVM-makelaar gelijk, zo blijkt uit de uitspraak, die in handen is van NRC. De klagers vinden de tuchtraad aan hun zijde als het gaat om de ‘scooter’-spotjes. De spotjes tonen „een negatief imago van de grootstedelijke makelaardij”, dat de vereniging juist wil voorkomen – aldus de tuchtraad.

Makelaarsland-directeur Gijs van Wijgerden wil niet ingaan op de uitspraak, behalve om te benadrukken dat de tuchtraad zich niet richt op de kwaliteit van de dienstverlening. „De NVM is een grote groep waar allerlei belangen spelen. De één heeft een model waarbij alleen online service wordt aangeboden, de ander doet ‘full-service’. Wij bieden allebei aan en voldoen gewoon aan de NVM-regelgeving.” Over de scooter is hij kort: „We maakten op luchtige wijze een karikatuur. Je hebt mensen die zeggen: ik vind dat niet passen. Daar sta je vrij in natuurlijk, wij vonden dat het wel kon.” Het resultaat voor Makelaarsland is 10.000 euro boete en een schorsing van zes maanden, die wordt aangehouden tot het hoger beroep.

3Wat betekent een schorsing?

Een schorsing bij de NVM leidt niet automatisch tot een verbanning van huizenwebsite Funda – de heilige graal voor makelaars en huizenverkopers. Funda werd ooit opgezet door de NVM, maar opereert inmiddels als zelfstandig platform. Ook niet-NVM-leden mogen woningen aanprijzen op Funda, dat zelf besluit over wie er wel en niet mag deelnemen. Het zou hooguit inhouden dat Makelaarsland zich niet als NVM-makelaar op Funda mag presenteren, waardoor het het kwaliteitszegel ook niet langer heeft.

Het hoger beroep vindt plaats in een landelijk tuchtcollege, dat eerst een periode van hoor- en wederhoor inlast. Van Wijgerden laat blijken er niet van wakker te liggen. „Uiteindelijk is het de consument die beslist. We zijn niet voor niets gegroeid tot de nummer twee in Nederland.”