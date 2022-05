Nintendo en Sony hadden last van het chiptekort, maar doen het alsnog goed

Hadden wij maar meer computerchips gehad, dan hadden we veel meer spelcomputers kunnen verkopen. Die verzuchting klonk dinsdag zowel bij Sony als bij Nintendo. Beide Japanse entertainmentbedrijven presenteerden positieve resultaten over het gebroken boekjaar, dat liep tot en met maart 2022.

Sony haalde zelfs een recordomzet dankzij zijn videogames, spelcomputers, speelfilms en muziek. Spider-Man: No Way Home van Sony Pictures was in de VS financieel de succesvolste film ooit. Ook het nieuwe album van de Britse zangeres Adele van Sony Music was een hit.

Nintendo’s omzet bleef stabiel na een succesvol jaar ervoor, waarin de game Animal Crossing: New Horizon de ‘coronahit’ van het Japanse bedrijf was. Het afgelopen jaar kende Nintendo onder meer succes met het actiespel Pokemon Legends: Arceus.

Zowel Sony als Nintendo profiteerden minder dan zij hadden gewild. De belangrijkste oorzaak is het tekort aan computerchips, iets wat heel veel bedrijven parten speelt. Van smartphone-makers en vrachtwagenfabrikanten tot gameconsolebouwers.

In het afgelopen (gebroken) boekjaar haalde Sony een omzet van 9.900 miljard yen (72 miljard euro). Dat was 10 procent hoger dan een jaar eerder. De winst was 882 miljard yen; 14 procent lager dan in het vorige boekjaar, toen Sony een forse belastingmeevaller had. Het vierde kwartaal (januari tot en met maart 2022) kende de sterkste winststijging, met 67 procent tot 111 miljard yen.

PlayStation 5

Sony verkocht het afgelopen jaar 11,5 miljoen stuks van zijn nieuwste spelcomputer, de PlayStation 5. De ambitie was om 14,8 miljoen apparaten te verkopen. In het nieuwe boekjaar verwacht het Japanse concern 18 miljoen PS5’s op de markt te kunnen brengen. Eerder sprak het bedrijf de hoop uit om 22,6 miljoen spelcomputers te verkopen.

De PlayStation 5 wordt sinds de introductie in november 2020 geplaagd door leveringsproblemen. Consumenten wachten al lang op een kansje om een apparaat te kunnen kopen. Nederlandse webshops krijgen slechts mondjesmaat voorraad binnen.

Sony’s financieel directeur Hiroki Totoki zei dinsdag dat die 18 miljoen het aantal is dat het bedrijf verwacht te kunnen maken. „Wat ik nu kan zeggen is dat we voldoende onderdelen kunnen aanschaffen voor 18 miljoen stuks”, aldus Totoki tijdens een persconferentie. De vraag naar de PS5 zal volgens hem vermoedelijk „iets hoger” liggen dan het aantal apparaten dat hij kan laten maken. Lockdowns vanwege nieuwe Covid-19-besmettingen in China kunnen het aantal beschikbare consoles overigens nog verlagen.

Switch

Nintendo boekte een jaaromzet van 1.700 miljard yen (-4 procent, 12,41 miljard euro). De winst was 478 miljard yen (-0,6 procent, 3,48 miljard euro). Het aantal consumenten wereldwijd die games spelen op een Switch-console groeide wel sterk, meldt Nintendo trots: van 87 miljoen naar 102 miljoen afgelopen jaar.

Het bedrijf verkocht ruim 23 miljoen stuks van de Switch, de in maart 2017 geïntroduceerde opvolger van de Wii U. In het huidige fiscale jaar denkt Nintendo 21 miljoen spelcomputers op de markt te brengen.

Nintendo denkt dat de omzet en de winst dit jaar wat verder teruglopen. Ook Sony verwacht dit jaar lagere inkomsten van zijn gamesactiviteiten. Dat komt onder meer door het ontwikkelen van nieuwe speltitels en door acquisities. In januari werd bekend dat Sony voor omgerekend 3,1 miljard euro gamestudio Bungie wil overnemen. Dat is de maker van onder meer de Halo-reeks.