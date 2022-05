Monroe-portret van Warhol op veiling verkocht voor recordprijs

Een iconisch portret dat de Amerikaanse kunstenaar Andy Warhol maakte van actrice Marilyn Monroe is maandagavond voor 195 miljoen dollar (zo’n 184 miljoen euro) verkocht tijdens een veiling bij veilinghuis Christie’s. Niet eerder bracht een kunstwerk van een Amerikaanse kunstenaar zoveel geld op.

Het is daarnaast voor het eerst dat een kunstwerk uit de 20ste eeuw voor een dergelijk bedrag wordt verkocht. Het record stond op naam van Pablo Picasso, wiens schilderij Les Femmes d’Alger voor omgerekend zo’n 170 miljoen euro was verkocht. Toch valt het uiteindelijke bedrag voor het Monroe-stuk lager uit dan de vooraf vastgestelde waarde, die op circa 190 miljoen euro stond. Het duurste schilderij aller tijden is nog altijd Salvator Mundi van Leonardo da Vinci, dat voor 425 miljoen euro werd verkocht.

Het portret van Monroe komt uit 1964, twee jaar na de dood van de actrice, toen Warhol een serie zeefdrukken maakte met identieke portretten van de beroemde Hollywoodster. Hij gebruikte daarbij verschillende kleuren. Het kunstwerk dat maandagavond is geveild werd vanwege de overwegend blauwe kleuren Shot Sage Blue Marilyn genoemd. Volgens het veilinghuis gaat het om „een van de belangrijkste kunstwerken ooit”. De opbrengst van de veiling gaat naar een Zwitserse stichting die het portret beheerde.