Meer helium in de lucht door winning van gas en olie

De concentratie helium in de atmosfeer is de laatste 45 jaar licht toegenomen. Dat is nu voor het eerst aangetoond, met zeer gevoelige metingen. Belangrijkste oorzaak is de toegenomen olie- en gaswinning. Het gasvormige helium komt met die winning, vanuit het binnenste van de aarde, mee omhoog.

Onderzoekers van het Scripps Institution of Oceanography in La Jolla (San Diego) voerden de metingen uit. Ze richtten zich op het isotoop helium-4 (4He), dat meer dan 99 procent van alle helium in de lucht uitmaakt. Hun publicatie verscheen maandag in Nature Geoscience.

„Theoretische overwegingen suggereerden al langer dat de concentratie van helium-4 in de atmosfeer moet zijn toegenomen”, licht aardwetenschapper Benjamin Birner, eerste auteur van het artikel, toe. Helium-4 ontstaat in de aarde bij het radioactief verval van uranium en thorium. Het ontsnapt van nature vanuit de aarde naar de lucht, en lekt van daaruit naar het heelal. „Helium-4 verzamelt zich in de geologische aardlagen waarin ook aardgas opstapelt”, zegt Birner. Bij de winning van vooral aardgas en aardolie komt extra helium-4 mee naar boven, waardoor de concentratie in de lucht toeneemt. Alleen was die toename tot nog toe nooit experimenteel aangetoond.

Zeer lage concentraties

„Men probeerde die toename aan te tonen via de veranderde verhouding tussen helium-4 en een ander isotoop, helium-3”, zegt Birner. Helium-3 zit voornamelijk in de aardmantel en kan eveneens bij de winning van aardgas, maar ook bijvoorbeeld lithium, mee naar boven komen. Probleem is dat helium-3 in veel lagere concentraties aanwezig is, vaak tienduizend tot honderdduizend keer lager dan helium-4. „Helium-3 is extreem lastig te meten.”

De Amerikaanse onderzoekers lukte het met een nieuwe methode wel om de toegenomen concentratie helium-4 aan te tonen. Ze analyseerden 46 luchtmonsters uit de periode 1974-2020. Met een massaspectrometer onderzochten ze daarin specifiek de hoeveelheid helium-4 en relateerden dat aan de hoeveelheid stikstofgas (N 2 ). De concentratie N 2 in de lucht is over de decennia exact gelijk gebleven. Daaruit konden ze afleiden dat de verhouding 4He/N 2 over de meetperiode met 2 promille is toegenomen.

„Het is fantastisch hoe nauwkeurig ze de trend in 4He/N 2 kunnen meten”, reageert Thomas Röckmann, hoogleraar atmosferische fysica en chemie aan de Universiteit Utrecht en niet bij de studie betrokken.

Gevaarlijk is de toegenomen concentratie helium-4 overigens niet, benadrukken Röckmann en Birner. „Het is een edelgas en heeft geen directe impact op de gezondheid”, zegt Birner. En Röckmann: „Het is vooral om te laten zien dat je aannames over gebruik van fossiele brandstof kloppen.”