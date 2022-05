Mathieu van der Poel verliest het roze, maar zijn sponsoren hebben al gewonnen

Toen Mathieu van der Poel (27) afgelopen vrijdag op een heuvel in het Hongaarse Visegrád bij zijn debuut in de Ronde van Italië precies deed wat er van hem verwacht werd – winnen – en zich daarna grijnzend in de roze leiderstrui liet vereeuwigen op een groot podium, lachten zijn sponsoren met hem mee. Na het succes van vorig jaar in de Tour de France – Van der Poel reed zes dagen in het geel – betaalde hun investering in een van ‘s werelds beste wielrenners zich nu ook tijdens de Giro uit. Van der Poel won immers met en in hún spullen.

Giro d’Italia Van der Poel uit roze, Dumoulin verliest tijd De vierde etappe van de Giro d’Italia is gewonnen door de Duitser Lennard Kämna van Bora-Hansgrohe. Mathieu van der Poel verloor zijn roze trui aan Juan Pedro López van Trek-Segafredo. Het was de vierde etappe van deze ronde van Italië. Tijdens de rustdag, maandag, vloog het hele peloton van Hongarije - waar de ronde begon - naar Italië. De vierde rit was ook meteen de eerste bergetappe. De finish lag op de vulkaan de Etna. Tom Dumoulin moest op 8,5 kilometer van de finish een groep met favorieten laten gaan. Het lijkt daarmee uitgesloten dat Dumoulin namens Jumbo-Visma een rol van betekenis gaat spelen in het klassement van deze Giro d’Italia, want hij kwam pas negen minuten na de andere favorieten aan. Dumoulin had in het openingsweekend nog een goede indruk gemaakt, met een tweede plaats tijdens de tijdrit in Hongarije. „Ik heb er hard voor gewerkt, maar het komt er niet meer uit. Mijn lichaam reageert niet meer zoals ik wil, ik heb niet meer de power van een paar jaar terug. Het waren geen leuke kilometers”, zei Dumoulin na afloop. Woensdag volgt een vlakke etappe van 174 kilometer, die naar verwachting eindigt in een massasprint.

De volgende ochtend werden foto’s van een knalroze tijdritfiets veelvuldig gedeeld op sociale media. Van der Poel had het aangedurfd, en met hem zijn entourage, om een frame roze te laten spuiten en te prepareren nog voor de tijdrit (etappe twee in de Giro) begonnen was. Zo zeker was hij van zijn zaak, of zo wars van bijgeloof. Toen hij op dat flitsende frame en in dat strakke, roze tricot door de straten van Boedapest beukte en nèt tweede werd, waren tienduizenden mensen langs de kant en nog eens een veelvoud daarvan vanachter de televisie, getuige van de synergie tussen mens en materiaal. „Dat waren iconische beelden”, zegt Wim Lagae, sporteconoom aan de KU Leuven. „Zijn sponsoren gaan daar nog twee, vier, zes jaar van profiteren. In winkels, op beurzen en tijdens evenementen zal je foto’s uit deze Giro tegenkomen. Alle merken waar Van der Poel mee samenwerkt hebben een hoofdstuk toegevoegd aan de verhaallijn rond hem. Dit was pure showcasing van hun producten, product placement. Storytelling.”

„We kregen inderdaad megaveel zichtbaarheid het afgelopen weekend”, zegt Niels Amsterdam, marketingmanager bij Canyon, de fietssponsor van Mathieu van der Poel. „Op alle platforms zag je die roze fiets voorbijkomen. Een leiderstrui in een grote ronde bevestigt dat ons materiaal goed genoeg is voor de allerbesten. Onze oprichter zei het vanochtend zo: ‘Wij sponsoren niet zomaar een team, maar we willen dat onze atleten races winnen.’ Dat is waar die trui voor staat.”

De waarde van de sport

De waarde van het Giro-roze heeft de laatste jaren een vlucht genomen, zegt Lagae. „Die is organisch meegegroeid met de professionalisering van het wielrennen. De sport groeit dagelijks. Vroeger was alleen de Tour van belang. Die wedstrijd vertegenwoordigde tweederde van de marktwaarde van de sport. Maar door renners als Van der Poel, Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe, Wout van Aert en Remco Evenepoel, ambassadeurs die voor spektakel zorgen, is de business van de sport veranderd. Zij vertellen verhalen die bij een groter publiek aanslaan. Waar zij aan de start verschijnen, neemt het belang van een wedstrijd en een trui toe.”

Nog altijd staat de gele trui op nummer één. Wie weet nog dat Bauke Mollema in 2011 een etappe lang het rood in de Vuelta droeg? Mensen die weinig met wielrennen hebben, kennen wél het geel van de Tour. Het is de trui met de langste historie, die ruim honderd jaar teruggaat. Renners die het tricot droegen, hoe kortstondig ook, zullen daar een leven lang aan herinnerd worden. Mike Teunissen was nog altijd een betrekkelijk anonieme renner geweest als hij drie jaar geleden in de eerste etappe van de Tour zijn voorwiel niet net wat eerder over de streep had geduwd dan Peter Sagan. Zijn naam werd voor altijd aan een illuster rijtje toegevoegd. „Als nu niets meer lukt, heb ik altijd die gele trui nog”, zei Teunissen eind 2019 tegen NRC. Op zijn Twitter-pagina prijkt ook nog altijd een foto in het geel.

Teunissen werd niet direct rijk van zijn tweedaagse in het geel. Voor de gele trui staat een dagprijs van 500 euro, een premie die moet worden gedeeld met teamgenoten en stafleden. In de Giro staat er 2.000 euro voor. De prijs voor de eindwinnaar is ruim een half miljoen euro (Tour) en ruim een ton (Giro), gedeeld door zeven (teamgenoten). Daar moet dan nog belasting af. Wielrenners kunnen alleen rijk worden door hun marktwaarde te verhogen en goede sponsorcontracten te tekenen. Dat doen ze door prestigieuze wedstrijden te winnen en leiderstruien te dragen. Teunissen kon in 2020 wel rekenen op een verbeterd contract bij Jumbo-Visma.

Grote ploegen laten de trui

De waarde van een leiderstrui is volgens sporteconoom Lagae moeilijk concreet te maken. Maar Philip Roodhooft ziet wel een groot sportief belang. „Zo’n trui zet ons op de kaart”, zegt de CEO van Alpecin-Fénix, de ploeg van Mathieu van der Poel, met een van de kleinere budgetten in het peloton. „Het zorgt ervoor dat we aantrekkelijk blijven voor partners. We hebben inmiddels een track record. Eens in de zoveel tijd leveren we. Vorig jaar met het geel, nu met het roze. Daarmee word je een succesvol team. Dat is interessant voor sponsors. En met hun middelen kun je dan weer betere renners aankopen, je budget verhogen. Zo’n trui zorgt dus vooral voor indirecte return.”

Ploegen met hogere budgetten en klassementsambities als Jumbo-Visma zitten anders in de wedstrijd. Voor hun telt de leiderstrui alleen aan het einde. Nu al de trui dragen wordt door hen als onwenselijk gezien. Ze moeten dan al vroeg in de drieweekse ronde de etappes controleren, ontsnappingen neutraliseren. Daarom laten ze de jacht op het tricot in de eerste fase van een ronde aan de kleinere ploegen.

Met drie dagen in het roze is de Giro van Alpecin-Fénix nu al geslaagd, zegt Roodhooft. Een rit gewonnen, harten veroverd in Hongarije, het roze naar Italië gebracht. „Nog een dag extra is prettig, maar voegt weinig meer toe aan het verhaal. Dat kan nu op een nette manier worden afgesloten.” Aldus wisselde het roze dinsdag in de etappe naar de Etna van schouders. De etappe werd gewonnen door de Duitser Lennard Kämna. Maar Juan Pedro López (24), eenzame vluchter uit Spanje, pakte genoeg punten voor zijn eerste leiderstrui ooit.