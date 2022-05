Man aangehouden in Duitsland vanwege doden in woning Geldermalsen

De Duitse politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een man aangehouden die werd gezocht na na de vondst van twee doden in een uitgebrande woning in Geldermalsen. Dat meldt de Nederlandse politie dinsdag. De slachtoffers waren een vrouw en een minderjarige jongen. Zij woonden beiden op het adres.

In de loop van de maandag riep de politie op sociale media op om uit te kijken naar een zwarte Renault en de bestuurder. De Duitse politie trof de auto in de nacht aan, met daarin de man die werd gezocht. Hij is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de slachtoffers.

De brand in de woning begon maandagochtend rond 6.30 uur en was snel onder controle. Op dat moment waren de vrouw en de jongen al overleden. Wat de oorzaak is van hun dood, is nog niet bekend. De politie deed grootschalig sporenonderzoek en bekeek beelden uit de omgeving, wat leidde tot het opsporingsbericht voor de man.

Correctie (10-5-2022): in een eerdere versie van dit artikel stond dat de vrouw en minderjarige jongen bij de woningbrand om het leven zijn gekomen. Het is echter nog onduidelijk of dit de doodsoorzaak is. Dit is in het artikel hierboven aangepast.