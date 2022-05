‘Licht teleurstellend’ recordbedrag van 184 miljoen euro voor Andy Warhol

Het is met afstand de hoogste veilingopbrengst ooit voor een twintigste-eeuwse kunstwerk. En tóch overheerste maandagavond in de veilingzaal van Christie’s op Rockefeller Plaza in New York lichte teleurstelling toen Andy Warhols Shot Sage Blue Marilyn (1964) voor omgerekend 184 miljoen euro van eigenaar verwisselde.

De opbrengst lag weliswaar slechts een fractie onder de door het veilinghuis verwachte opbrengst. Maar kunstmarktkenners noemden het één bij één meter metende gezeefdrukte portret van filmster Marilyn Monroe een van de iconen van de twintigste-eeuwse kunst en hadden opbrengsten tot wel 400 miljoen dollar voorspeld.

En dus had de koper, de bekende kunsthandelaar Larry Gagosian, volgens sommige kenners een goede zaak gedaan. „De verwachtingen waren heel, heel, heel hoog”, zei kunstadviseur Abigail Asher dinsdag in The New York Times. „Het is een ongelooflijk gezonde prijs, maar tegelijkertijd geloof ik dat de koper een goede deal heeft gesloten.”

Revolverschot

Shot Sage Blue Marilyn is er een in een serie van vijf die ook versies in rood, oranje en blauwgroen bevat. De titel is ontleend aan een incident toen performancekunstenaar Dorothy Podber in de studio van Warhol met een revolverschot vier op elkaar gestapelde doeken uit de reeks precies tussen Marilyns ogen doorboorde. Slechts het blauwgroene raakte niet beschadigd.

Het schilderij komt uit de nalatenschap van Thomas en Doris Ammann, twee Zwitserse kunsthandelaren. Van de 36 aangeboden kunstwerken uit hun collectie werden er maandagavond 34 verkocht. Die brachten samen omgerekend ruim 300 miljoen euro op, en werden daarmee een van de duurste geveilde privé-verzamelingen ooit.

De opbrengst komt ten goede aan liefdadigheidsinstellingen die medische en educatieve zorg aan kinderen bieden. Al krijgt de koper van de ‘Marilyn’ inspraak bij de keuze aan welk goed doel 20 procent van de opbrengst van het schilderij wordt besteed. Christie’s hoopte met die toezegging vooraf de kooplust onder verzamelaars aan te wakkeren.

Gagosian

Thomas Ammann kocht het schilderij in 1986 van de man die het schilderij maandag kocht: Larry Gagosian. Welk bedrag de Amerikaanse kunsthandelaar er destijds voor ontving is niet bekend. Ook is niet bekend of hij doek nu privé dan wel in opdracht van een klant kocht.

De veiling bij Christie’s is de eerste in een reeks grote voorjaarsveilingen in New York. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Christie’s, Sotheby’s en Phillips hopen de komende twee weken zo’n twee miljoen dollar. om te zetten. Dat moet voor de eerste keer sinds de coronapandemie uitbrak gebeuren bij live-veilingen, waarbij handelaren en verzamelaars weer in de veilingzaal tegen elkaar opbieden.

„Er is veel animo, er is veel geld en er is veel kwaliteit”, zei de Oostenrijkse galeriehouder Thaddaeus Ropac, die bij de veiling aanwezig was tegen The New York Times. „Met al deze dingen zou het moeten werken.”