KLM krijgt boete voor schenden passagiersrechten

Luchtvaartmaatschappij KLM moet een boete van ruim 40.000 euro betalen, omdat het geannuleerde tickets die via het inmiddels failliete D-Reizen zijn geboekt niet terugbetaalt aan passagiers. Dat heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dinsdag bekendgemaakt. Ook moet KLM binnen een maand informatie op de website aanpassen.

KLM zegt in een verklaring in bezwaar te zullen gaan tegen de opgelegde boete. De luchtvaartmaatschappij meent „volledig en op tijd” te hebben voldaan aan de „wettelijke verplichtingen”, omdat zij D-Reizen „maanden voor het faillissement” heeft terugbetaald. De failliete reisbemiddelaar is volgens KLM een „door de rechthebbende [passagiers] aangewezen vertegenwoordiger”.

ILT baseert zich op de Europese verordening inzake passagiersrechten. Deze wetsregels schrijven voor dat vliegtuigpassagiers recht hebben op terugbetaling of een omboeking wanneer vluchten zijn geannuleerd. KLM biedt passagiers die via tussenpersonen als D-Reizen een vliegticket hebben geboekt geen keuze aan, aldus ILT. Deze passagiers worden volgens de inspectie consequent terugverwezen naar tussenpersonen.

Dwangsom

Naast KLM zijn ook Cathay Pacific en Singapore Airlines beboet, respectievelijk met 11.800 euro en 22.400 euro. De drie luchtvaartmaatschappij stellen dat zij de geannuleerde tickets eerder al aan D-Reizen hebben terugbetaald. Maar de inspectie stelt dat vliegmaatschappijen verantwoordelijk zijn voor de terugbetalingen aan gedupeerde passagiers.

Los van de boete van iets meer dan 40.000 euro, krijgt KLM een maand de tijd om informatie op haar website aan te passen. Zo moeten passagiers die via een tussenpersoon een ticket hebben geboekt alsnog de keuze krijgen voor terugbetaling binnen zeven dagen of een nieuw ticket. Gebeurt dat niet, dan kan de inspectie een aanvullende boete tot 500.000 euro opleggen. KLM zegt deze last onder dwangsom te „bestuderen”.