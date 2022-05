Josh O’Connor over zijn nieuwste film: ‘Het patriarchaat knevelt ook mannen’

Sinds zijn rol als prins Charles in Netflix-superhit The Crown is Josh O’Connor opeens wereldberoemd. De 31-jarige acteur heeft zich gespecialiseerd in charmante mannen met onuitgesproken geheimen – ook in het drama Mothering Sunday.

Gillende meisjes stonden voor zijn hotel in Cannes, waar Mothering Sunday in première ging. Het zijn nieuwe ervaringen voor Josh O’Connor sinds de rol van de charmante maar ongelukkige prins Charles in The Crown hem onder de aandacht van het grote publiek bracht. De goedlachse acteur weet zich nog niet goed een houding te geven bij zulke taferelen, bekent hij. „Dat er nu altijd mensen naar me kijken, is niet zo erg. Maar ik word ook steeds vaker op straat staande gehouden voor een handtekening of een selfie. Het is nog niet hinderlijk. Maar ik heb natuurlijk geen idee hoe ik daar over een paar jaar over denk.”

O’Connor loopt al meer dan tien jaar mee in de filmwereld. Maar pas sinds The Crown, waarvoor hij onder meer een Emmy en een Golden Globe won, ervaart hij hoe het is om een gewild acteur te zijn. „Ik was altijd blij met elke rol die mij werd aangeboden. Ik heb jarenlang op het toneel gestaan, ik heb twee zinnen in Dr Who gedaan. Na audities moest ik altijd maar weer afwachten. En nu krijg ik opeens dagelijks scripts toegestuurd van grote namen die mij dolgraag willen hebben.”

Het was wel altijd zijn droom om dit werk te doen – heel bewust koos hij voor een opleiding aan de Old Vic Theatre School in Bristol. Zijn taalgevoel kreeg de acteur mee van zijn vader, een docent Engels die hem al als jochie meenam naar de grote klassiekers bij de Royal Shakespeare Company: King Lear, Othello, Richard III. Na het zien van de stukken voerden vader en zoon gesprekken over de hoofdpersonages. „We bespraken dan wat deze mannen dreef, of wat hun opponenten als Edmund of Iago dreef. Hij leerde mij dat slechte mensen zelf zelden denken dat ze verkeerde dingen doen. Dat is een basisregel die ik als acteur heb onthouden: snap altijd waarom personages bepaalde beslissingen nemen, ook als je het er zelf niet mee eens bent.”

Dit hielp hem bij het vormgeven van prins Charles en bij de rauwe boerenzoon Johnny in het gaydrama God’s own country – zijn meest opvallende rol vóór The Crown. En ook bij Paul in het benauwde Mothering Sunday broeit er veel onder de oppervlakte. De aristocratische telg in het Groot-Brittannië van de jaren twintig laat de traditionele familielunch schieten voor een ontmoeting met zijn geheime liefde, dienstmeid Jane (Odessa Young). Hun samenzijn heeft uiteraard geen toekomst – Paul is door zijn bedilzuchtige ouders al beloofd aan de dochter van een bevriende rijke familie.

„Ik hou ervan mannen te spelen die worstelen om hun plek in het leven te accepteren”, legt O’Connor uit, terwijl hij heel Brits nipt aan een kopje thee. „Charles moest leren accepteren dat hij vooral op zijn moeder moest blijven wachten. Johnny ontdekt in een conservatieve boerengemeenschap dat hij op mannen valt. En Paul probeert te snappen dat de plek waar zijn wieg stond volledig heeft bepaald hoe zijn bestaan eruit gaat zien. Ik ken weinig verhalen die belichten dat ook mannen soms hun leven zagen versplinteren door de wetten van het patriarchaat.”

Drama Mothering Sunday Regie: Eva Husson. Met: Josh O’Connor, Odessa Young, Colin Firth, Olivia Colman. In: 41 bioscopen ●●●●●