Inflatie blijft in april hoog, mede door stijgende voedselprijzen

De inflatie in Nederland was in april 9,6 procent. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten opzichte van maart is er sprake van een lichte daling: toen was de inflatie nog 9,7 procent. Dat betrof de hoogste inflatie sinds april 1976.

De energieprijzen stegen afgelopen maand weliswaar iets minder hard dan in maart, maar blijven hoog. In april was energie 136 procent duurder dan een jaar eerder. In maart was dat nog 157 procent. Duurder wordende energie — aangejaagd door de Russische invasie van Oekraïne — blijft volgens het CBS een „belangrijke bijdrage” leveren aan de hoge inflatie.

Voedselprijzen

Ook de stijgende voedselprijzen maken dat geld in Nederland minder waard is dan een jaar geleden. Voedingsmiddelen kostten in april 8,5 procent meer dan vorig jaar, ten opzichte van een verschil van 6,2 procent in maart. Stijgende gas- en graanprijzen voor bakkers, boeren en supermarkten worden grotendeels verhaald op de consument.

Vorige week meldde het CBS dat de inflatie in april was teruggelopen van 11,7 procent in maart tot 11,2 procent in april. Om tot die cijfers te komen maakte het statistiekbureau echter gebruik van de Europees geharmoniseerde methode, die onder meer woonkosten buiten beschouwing laat.