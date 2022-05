In Sri Lanka nam het antiregeringsprotest in één etmaal een dramatische wending

Maandag werden ordetroepen en militairen ingeroepen om de rust te laten wederkeren in de hoofdstad. Dit legerpersoneel bewaakt het kantoor van de president. Het is onduidelijk welke opties Gotabaya, die in 2019 werd verkozen, nog heeft. Eerder leek hij niet te willen vertrekken. Voor de economische crisis van Sri Lanka is nog geen oplossing in zicht.

Ishara S. Kodikara / AFP