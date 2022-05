Hoe een oorlog eruitziet en voelt? Dit dove kind vertelt het als geen ander

De hand is wreder dan de tong, stelde dichter en kunstenaar Armando ooit. Het is immers de hand die naar het wapen grijpt. Maar wat te doen met wapens die er zijn om ons te beschermen, laat staan met wapens die het tot Unesco-werelderfgoed hebben geschopt? Dat zijn twee van de vragen die de Koerdische kunstenaar Erkan Özgen voorlegt in vijf videokunstwerken over oorlog, wapens en geweld. Samen vormen ze de tentoonstelling Off the record, deze zomer te zien in de Kunsthal in Rotterdam.

Neem zijn video Aesthetics of Weapons (2018): hier zijn de woorden een stuk dreigender dan het wapen zelf. In beeld zie je een anonieme agent die over de liefde voor zijn pistool vertelt. Het wapen vormt zijn identiteit, omdat hij hiermee zijn mannelijkheid kan tonen. Niet voor niets was zijn vader woedend toen hij het wapen in zijn huis zag: „ik had iets dat hij niet had”, vertelt de mond (je krijgt het gezicht van de agent niet te zien), waardoor de vader zich verzwakt voelde, de mindere van zijn zoon. Terwijl de agent zijn pistool streelt, schoonmaakt en scherp stelt, vertelt hij hoe hij het wapen als zijn levenspartner ziet en prijst de bijna vrouwelijke vormen van het ding in zijn hand. Hij stopt het ding nog net niet in zijn mond, maar houdt het bij een kusje op de loop. Een kusje voor het pistooltje, dat vooral door de woorden bedreigend is. Het wapen dat burgers moet beschermen, is hier niet zozeer het probleem, als wel de man die er zijn status aan verbindt.

Het geruststellende wapen: daarop borduurt Özgen voort in The Memory of Time (2018), een video die hij maakte als artist-in-residence in Helsinki. Op de Finse eilandengroep Suomenlinna, een legereiland dat nog steeds een oude vesting is en waar kanonnen uit een ver verleden staan te pronken sinds Unesco ze tot erfgoed uitriep, filmde hij de toeristen die poseren bij zo’n kanon. Iemand stopt z’n hoofd erin, andere klimmen er bovenop en in enkele gevallen staat het hele gezin ervoor te grijnzen. Een vakantiekiekje, dat door de serie waarin Özgen de video plaatst, nogal wrang oogt. Niemand lijkt ermee bezig te zijn wat deze wapens ooit hebben aangericht. Özgen zelf koppelt er de vraag aan of de wapens van nu over honderden jaren wellicht ook zo behandeld zullen worden. Of bijvoorbeeld Poetins ballistische raket ‘Satan 2’ ooit zo geknuffeld gaat worden, is een goeie vraag. Maar die zinnige vraag levert in dit geval een iets te langdradige video op: de toeristen die voor het kanon poseren lijken te zeer op elkaar om er geboeid naar te blijven kijken.

Videostill uit: Erkan Özgen, The Memory of Time (2018)

Grijze haren

In de video’s van Özgen (Turkije, 1971) worden vaak verhalen verteld over de impact van geweld, migratie en identiteit. Of het nu de agent of de toerist is, of Jezidi-vrouwen zijn die in een vluchtelingenkamp in noord-Irak zitten. Misbruikt en mishandeld door IS-strijders vertellen ze over hun ervaringen in Purple Muslin (2018). „Laat je niet misleiden door mijn grijze haren, ik ben nog niet zo oud”, vertelt een van de vrouwen. De trauma’s hebben haar verward gemaakt, dochters zijn verdwenen en ondertussen haalt ze de namen van de kinderen door elkaar. Terwijl ze op een fel blauw kleed zit en achter haar gekleurde kussen en andere dekens zijn te zien, is ze vlak in haar verhaal. Geen kleurrijke beeldspraak, maar kale feiten over de ontmenselijking die haar ten deel viel. Ze is een van de velen in het kamp, waar doek en hout bescherming moeten bieden. De vrouwen vertellen over hun trauma’s, ondertussen proberen ze vast te houden aan enkele rituelen. Het sterkste is hier dat Özgen geen context geeft, geen beelden van IS-strijders, maar zich alleen op de vrouwen richt, waarbij de camera op afstand blijft.

Videostill uit: Erkan Özgen, Purple Muslin (2018).

De combinatie van harde woorden en bloemrijk beeld vormen een contrast met wat Özgen probeert in zijn video Harese (2020). Hiervoor liet hij zich door de Armeense muzikant Aram Tigram inspireren, die ooit had gezegd: „Als ik opnieuw geboren zou worden, zou ik alle tanks en wapens omsmelten en er instrumenten van maken.” Dat is prompt wat Özgen doet: hij laat Amerikaanse militaire veteranen muziek maken met wapens: een ritmisch geheel ontstaat terwijl er over een rij kogels wordt geritst, wapens worden geladen en raketonderdelen dienen als drum. Ook hier gaat het om getraumatiseerde mannen, alleen hebben zij geen woorden nodig. Misschien komt het doordat het geluid niet helemaal synchroon liep met de beelden, dat ook hier net als bij de kanonnen in Helsinki het idee beter is dan de uitwerking, de stampende mannen beklijven niet.

Gebaren

Dat kan niet bepaald gezegd worden voor de dertienjarige Muhammed in de video Wonderland (2016). Dit werk, waarin een dove jongen die niet kan praten in gebaren uitlegt wat hij heeft gezien voordat hij met zijn familie uit Syrië vluchtte, is het hoogtepunt van de tentoonstelling. Terwijl hij zijn handen voor zijn ogen zwaait, zijn handen vervolgens even op zijn rug doet en daarna doet alsof hij omvalt, kan je nauwelijks anders dan wegkijken. Hij stoot klanken uit terwijl hij nadoet hoe er op mensen wordt ingebeukt, hoe ze neervallen als er geschoten is.

Elke keer wanneer je even de andere kant opkijkt, is het alsof hij je weer bij de les houdt met een paar klanken, een herhaling van een vuist op een hand of de handen als verrekijker voor de bombardementen die komen gaan. Geen woorden, geen ritme, geen pose: hier blijkt dat het inderdaad de hand die gekoppeld is aan wreedheid: Muhammeds handen laten keihard zien hoe oorlog en trauma eruit zien.

Tentoonstelling Erkan Özgen: Off the Record, t/m 28/8, Kunsthal, Rotterdam. Info: Kunsthal.nl ●●●●●