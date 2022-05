Gemeenteraadslid en zwanger? De verlofregeling is nogal ouderwets

Als het ambt van gemeenteraadslid voor een zo breed mogelijke doelgroep aantrekkelijk moet zijn, waarom dan barrières opwerpen met „ouderwetse” verlofregelingen voor raadsleden? Het Utrechtse gemeenteraadslid Jony Ferket (D66, 36 jaar) hield zich er met haar fractie al langer mee bezig. Toen ze vorig jaar zelf zwanger was, vond ze het tijd „om meer de barricaden op te gaan”.

Ferket zag aankomen dat ze na haar bevalling een langere periode dan de wettelijke toegestane 16 weken nodig zou hebben voor haar herstel, omdat ze via een keizersnede zou bevallen. „Als raadslid lees je veel stukken en voer je tot laat in de avond debatten. Dat had ik toen nog niet gekund.”

Bij haar parttimebaan als directeur van een stichting die zich inzet voor kansengelijkheid was het geen probleem om in plaats van na de 16 weken na bijvoorbeeld 20 of 22 weken terug te keren. Maar bij haar werk voor de gemeenteraad kon dat niet. Alleen het opnemen van twee keer de volledige 16 weken verlof was mogelijk, terwijl ze juist eerder zou willen terugkeren.

Uiteindelijk keerde Ferket pas in januari dit jaar terug in de raad, na 32 weken verlof. Voor haar waren het een paar frustrerende maanden. In de tussentijd werd ze als gemeenteraadslid weliswaar vervangen – waardoor haar partij evenveel zetels behield – maar zij was democratisch verkozen en had dossierkennis. „De fractie en inwoners konden in die tijd geen gebruik van mij maken.”

Kamerbrief

In mei 2021 schreef ze daarom een brief aan de Tweede Kamer met de oproep de verlofregeling voor raadsleden te moderniseren. De 16 weken moet flexibeler, maar ook zouden de redenen om verlof op te mogen nemen, moeten worden uitgebreid. Nu kan dat alleen bij langdurige ziekte of zwangerschapsverlof, maar niet voor bijvoorbeeld mantelzorg en ouderschapsverlof. Voor werknemers in het bedrijfsleven is dit al wel wettelijk geregeld.

De brief werd in eerste instantie ondertekend door de gemeenteraden van Utrecht, Breda en Groningen. Volgens hen komt het geregeld voor dat volksvertegenwoordigers kiezen geen verlof op te nemen, vanwege de „starre voorwaarden”.

Volgens Henk Bouwmans, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, sloten zich inmiddels bijna honderd gemeenten en fracties aan bij de oproep. Bij Ferket kwamen ook steunbetuigingen binnen van leden van Provinciale Staten en waterschappen: alle volksvertegenwoordigers hebben te maken met deze in hun ogen ontoereikende verlofregelingen.

Maar gemakkelijk is een wijziging niet: voor de duur van het verlof moet de Kieswet worden aangepast. Voor extra redenen voor verlof, zoals mantelzorg, zelfs de Grondwet.

Toenmalig demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) zag in het pleidooi van Ferket „geen nieuwe argumenten” de wet te wijzigen. Ze legde uit dat de verlofregeling, die begin deze eeuw voor het laatst werd herzien, „een bewuste keuze” was van de wetgever. Gevreesd werd dat een flexibelere verlofregeling zou leiden tot een „duiventil”, een gemeenteraad waarin volksvertegenwoordigers voortdurend met verlof gaan en weer terugkeren. Dit zou slecht zijn voor „het aanzien van het ambt” en „de herkenbaarheid” van de volksvertegenwoordiger. Wel erkende ze dat de vaste periode van 16 weken verlof „rigide” is.

Het zwangere Groningse raadslid Ceciel Nieuwenhout (GroenLinks, 30 jaar) is de volgende in de rij van raadsleden die zich uitspreekt over de regeling. In een op Twitter gepubliceerde brief aan de Groningse burgemeester Koen Schuiling uitte ze onlangs haar onvrede over de regeling. Volgens haar zullen door het toenemende aantal vrouwen in de lokale politiek – bij de afgelopen verkiezingen groeide het aandeel van 31 naar 37 procent – meer leden tegen de duur van het zwangerschapsverlof aan lopen. Ook ziet ze dat mantelzorgen „steeds meer” de maatschappelijke norm wordt. „Als daarvoor niets geregeld wordt, sluit je groepen uit van het raadswerk.”

Nieuwenhout hekelt ook de terminologie van de verlofregeling. Om een aantal maanden uit de raad te treden, moet ze officieel ‘ontslag’ verleend krijgen door de burgemeester. „Dit doet me denken aan de jaren vijftig, toen ‘ontslag van werkneemsters bij huwelijk en zwangerschap’ nog de norm was”, zegt ze.

Politicoloog Liza Mügge van de Universiteit van Amsterdam denkt dat alle initiatieven, zoals het aanpassen van verlofregelingen of investeringen in extra ondersteuning in het raadswerk, bij kunnen dragen aan een betere representatie van vrouwen en andere gemarginaliseerde groepen in de politiek. „Veel campagnes houden zich bezig met diversiteit. Maar hoe organiseren we het politieke werk nu zo dat het ook daadwerkelijk inclusief is? Dat kan ook helpen bij het behoud van raadsleden.”

Met de ‘duiventil’ van Ollongren zal het wel meevallen, denkt Mügge. „Je wordt niet zomaar raadslid, dat doe je uit idealen en passie. Ik kan me niet voorstellen dat mensen bij een meer flexibele verlofregeling vaker verlof op gaan nemen dan noodzakelijk.” En dat het officieel ‘ontslag’ en geen ‘verlof’ heet, zoals Nieuwenhout aanstipte? „Dat is niet meer van deze tijd.”

Minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken, CDA) liet eind februari weten nog voor de zomer een adviescollege in te stellen, dat onderzoekt hoe het verlof voor raadsleden in de wet gemoderniseerd kan worden. Eind april werd bekend dat voormalig SER-voorzitter en D66-coryfee Alexander Rinnooy Kan de commissie gaat leiden.

Voor Ferket komt een eventuele wijziging van de wet te laat. Ze stelde zich in maart – na acht jaar raadswerk – niet opnieuw verkiesbaar. Wel blijft ze aandringen op een nieuwe verlofregeling. „Het is nu echt te star en ouderwets.”