Gemeente verbiedt Ajax-huldiging op Museumplein, supporters willen toch naar de stad

Ajax’ supportersvereniging AFCA noemt het „onacceptabel” dat een eventuele kampioenshuldiging van de Amsterdamse club niet op het Museumplein plaatsvindt, maar in de Johan Cruijff Arena. Als Ajax woensdag de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen wint, kroont het zich tot kampioen van de Eredivisie. De gemeente Amsterdam heeft maandag al laten weten dat een kampioensfeest in de stad niet mogelijk is vanwege een landelijk tekort aan beveiligers.

Burgemeester Femke Halsema stelde maandagavond in een verklaring te zijn „bedolven” onder bedreigingen na het besluit. Halsema memoreert aan 2019, toen de Ajax-selectie na het kampioenschap wél werd gehuldigd op het Museumplein. „Dit seizoen wilden we dat herhalen”, aldus de burgemeester. Ze zegt dat de gemeente „talloze bedrijven” heeft gebeld, maar dat er niet genoeg beveiligers beschikbaar zijn om een eventuele huldiging veilig te organiseren in de binnenstad.

Vanwege het gebrek aan personeel is besloten uit te wijken naar de Johan Cruijff Arena, waarna Halsema is geconfronteerd met veel scheldpartijen en bedreigingen. „Daar reageer ik zelden op”, zegt Halsema, maar nu doet ze toch een klemmend beroep op de bedreigers om zich in te houden. „Hou het beschaafd en vriendelijk, beschadig onze stad en vooral onze club niet.”

Reactie kabinet

Minister Dilan Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid, VVD), tevens Amsterdammer en Ajax-supporter, heeft dinsdag gereageerd op de bedreigingen tegen Halsema. „De burgemeester kan niet anders dan de veiligheid van al die Ajacieden en Amsterdammers voorop zetten. Dat verdient respect”, aldus Yesilgöz-Zegerius. „De bagger die zij in plaats daarvan over zich geen krijgt is echt om je kapot te schamen en onze club onwaardig.” Haar voorganger Ferd Grapperhaus (CDA) zegt zich als Ajacied eveneens te schamen. „Schande dat zogenaande supporters door groepsintimidatie en bedreigingen hun zin proberen te krijgen.”

Volgens de gemeente Amsterdam zijn op basis van het geschatte aantal bezoekers — 80.000 tot 100.000 — voor een huldiging in de binnenstad zeker 320 beveiligers nodig — die niet beschikbaar zijn gebleken. De AFCA Supportersclub reageert dinsdag woedend op de verklaring van de gemeente en vindt het „een lachertje” dat „een wereldstad als Amsterdam geen 320 beveiligers op de been kan brengen”. De voetbalfans pleiten ervoor om het feest alsnog in de stad te vieren, omdat daar ook supporters kunnen komen die geen kaartje voor de wedstrijd hebben bemachtigd.

In 2019 was de huldiging van Ajax wel op het Museumplein. Daar sprak Halsema de feestende supporters toe op een podium, waarna er blikken bier door de lucht vlogen in de richting van de burgemeester en er een fluitconcert klonk. Ze werd, mede door tussenkomst van toenmalig Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt en directeur Edwin van de Sar, niet geraakt.

Als Ajax woensdag thuis van sc Heerenveen wint, wordt de Amsterdamse club voor de 36ste keer kampioen van Nederland. De nummer twee op de ranglijst PSV heeft vier punten minder dan Ajax. Bij een eventueel puntverlies van de ploeg Erik ten Hag tegen de Friezen, is Ajax voor woensdag afhankelijk van het resultaat van PSV. De Eindhovenaren spelen thuis tegen NEC. Mocht er woensdag nog geen kampioen komen, dan volgt de beslissing op zondag: Ajax speelt dan in Arnhem tegen Vitesse en PSV neemt het in Zwolle op tegen PEC.