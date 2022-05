Gedesillusioneerd over de muziekindustrie vertrok Vashti Bunyan met een huifkar

Het levensverhaal van de Engelse zangeres Vashti Bunyan leest als de odyssee van een vrouw die tegen de klippen op haar doel bereikte. Dat ze popzangeres wilde worden stond vast toen ze onder invloed van het album The Freewheelin’ Bob Dylan zelf liedjes ging schrijven. Maar in Londen anno 1965 was er geen plaats voor de eigenzinnige singer-songwriter die Bunyan was. Rolling Stones-manager Andrew Loog Oldham wilde een nieuwe Marianne Faithfull boetseren uit haar beeldschone, hippie-achtige verschijning. Hij liet haar een liedje van Jagger & Richards opnemen, wetende dat het niemendalletje ‘Some Things Just Stick In Your Mind’ artistiek minderwaardig was aan de songs die Bunyan zelf schreef.

In de machocultuur van die helemaal niet zo swingende sixties kon Mick Jagger straffeloos zijn pestgedrag botvieren op de kwetsbare zangeres, die hij beschimpte om haar gevoelige natuur en introverte zang. Vashti Bunyan, nog maar twintig jaar jong, besloot na twee geflopte singles de muziekindustrie letterlijk achter zich te laten. Met haar vriend vertrok ze per huifkar, getrokken door een oud paard, naar het Schotse eiland Skye waar popster Donovan haar een verblijfplaats had beloofd. In haar langverwachte autobiografie Wayward, Just Another Life To Live beschrijft Bunyan in korte, heldere hoofdstukken hoe ze die barre tocht van twee hongerige en traag voortsukkelende jaren overleefde.

Argwaan

Ondertussen schreef ze de muziek van het album Just Another Diamond Day, dat bij verschijning in 1970 nauwelijks werd opgemerkt. De reis naar Skye werd een even grote mislukking. Het beloofde huis bleek bezet en Bunyan en vriend streken neer op een ander kil noordelijk eiland, waar ze door de streng christelijke bevolking met argwaan werden bejegend. Vashti Bunyan verhuisde terug naar de bewoonde wereld, kreeg drie kinderen en leed een onopvallend bestaan in de veronderstelling dat haar muziek en stem waardeloos waren. Totdat haar album met breekbare songs over de schoonheid van de natuur dertig jaar na dato werd herontdekt door een nieuwe generatie muzikanten. Joanna Newsom, Devendra Banhart en Animal Collective roemden haar talent en plaatsen haar in de schijnwerpers. Just Another Diamond Day, indertijd slechts in enkele honderden exemplaren geperst, werd een gezocht collectors item dat op een veilingsite al eens drieduizend euro opbracht.

Vashti Bunyan liet de heruitgaven van haar inmiddels veelgeprezen oude werk in 2005 volgen door het album Lookaftering, waarop ze met nieuw zelfvertrouwen terugkeerde. Met milde wraakzucht schrijft ze hoe ze als zestiger te oud werd bevonden om deel te nemen aan een cursus muziektechniek. Als autodidact bracht ze de opname van het album Heartleap (2014) tot een meer dan goed einde. Haar memoires vormen het slotstuk van een muziekcarrière van vallen en opstaan. Met tijdgenoot en geestverwant Nick Drake heeft Bunyan gemeen dat haar muziek pas na vele jaren op de juiste waarde werd geschat. Anders dan Drake, die in 1974 overleed aan een overdosis antidepressiva, is Vashti Bunyan een survivor die haar leven volgens eigen normen inrichtte.

Boek Vashti Bunyan: Wayward, Just Another Life To Live Uitg. White Rabbit, € 22,70. ●●●●●