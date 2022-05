Eigen afweercellen van patiënt worden een medicijn tegen kanker

Bij bloed- of lymfeklierkankers, zoals leukemie of non-hodgkin lymfoom, gebeurt het al een paar jaar in de kliniek: eigen afweercellen van de patiënt genetisch een klein beetje aanpassen zodat ze de kanker beter herkennen, ze opkweken in het lab en dan als medicijn aan de patiënt toedienen. Maar voor vaste tumoren, zoals maag- of borstkanker, was deze aanpak tot nu toe weinig succesvol.

Deze week melden Chinese onderzoekers in Nature Medicine de eerste hoopgevende resultaten van deze zogeheten CAR-T-celtherapie bij vaste tumoren. Ze deden een kleine studie bij voorheen uitbehandelde patiënten met kankers in het maag-darmkanaal. Bij 27 van de 37 patiënten was de tumorgroei gestopt, ook na zes maanden nog. Bij 18 van hen was de tumor zelfs duidelijk geslonken.

CAR-T-celtherapie heeft de laatste tien jaar een vlucht genomen. Deze techniek richt zich op de T-cellen van het afweersysteem. Deze cellen kunnen ziektekiemen of afwijkende cellen herkennen en onschadelijk maken. Dat doen ze via receptoren op hun celoppervlak: uitsteeksels die precies passen op de indringer of kankercel, als een sleutel in een slot.

Tumorcellen herkennen

Helaas kunnen veel kankercellen het immuunsysteem ontwijken. De CAR-techniek kan daar een stokje voor steken. Een CAR (chimeric antigen receptor) is een synthetische receptor die is ontworpen om specifieke eiwitten op tumorcellen beter te herkennen en deze cellen vervolgens op te ruimen.

Wetenschappers kunnen zo’n CAR op maat ontwerpen voor een kankerpatiënt, al naar gelang diens kankertype. Ze halen T-cellen uit het bloed van de patiënt en zetten vervolgens een nieuw, synthetisch stukje dna in het dna van de T-cellen. Dat nieuwe stukje dna zorgt ervoor dat de T-cel zelf die specifieke CAR gaat maken. Vervolgens vermenigvuldigen de wetenschappers die CAR-T-cellen in het lab en brengen ze die terug in het lichaam van de patiënt.

„Er zijn wereldwijd nu vijf CAR-T-celtherapieën goedgekeurd en gangbaar in de kliniek, waarvan één in Nederland”, vertelt John Haanen, internist-oncoloog in het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam, niet betrokken bij het Chinese onderzoek. „Vooral tegen acute lymfatische leukemie, een vorm van bloedkanker. Maar de toepassing bij vaste tumoren bleef daarin erg achter.”

Dat komt, zo legt Haanen uit, doordat de CAR-T-cellen maar moeilijk die tumoren kunnen binnenkomen. Ze werken weliswaar aan de buitenkant, maar tumoren groeien ook van binnenuit. „Blijkbaar is de omgeving in die tumoren minder geschikt voor CAR-T-cellen dan die in bloed”, zegt Haanen. „En waarschijnlijk hebben de kankercellen binnen in die tumor ook minder van die specifieke oppervlakte-eiwitten.” Dan hebben de CAR-T-cellen minder om op aan te haken.

In de laatste vijf jaar is het aantal CAR- en aanverwante T-celtherapieën voor bloedziekten toegenomen van 400 naar zo’n 1.600, vervolgt Haanen. Die zijn bijna allemaal nog in ontwikkeling. Een groot deel bevindt zich al in studies bij kleine patiëntaantallen. Slechts enkele zijn goedgekeurd voor gebruik in de kliniek, waaronder de vijf genoemde. „Maar dat aantal gaat rap toenemen”, voorspelt Haanen. „En nu volgen dan de vaste tumoren.”

We hadden zelfs een patiënt bij wie de tumor geheel verdween John Haanen internist-oncoloog

Zelf presenteerde hij afgelopen april op een Amerikaans congres de resultaten van een Europese studie naar CAR-T-celtherapie bij zaadbal- en eierstokkankers. „De resultaten daarvan waren heel positief”, zegt Haanen. „We hadden zelfs een patiënt bij wie de tumor geheel verdween.” Evenals in de Chinese studie ging het hier om patiënten bij wie de reguliere behandeling – veelal chemotherapie – niet had geholpen en die als uitbehandeld waren bestempeld.

Haanen en zijn collega’s moeten hun resultaten nog publiceren; daarom zijn de Chinese onderzoekers nu de eersten die een doorbraak bij vaste tumoren rapporteren. „De Chinezen laten heel mooie resultaten zien”, vindt Haanen, „en ook nog met een langdurig effect. Echt indrukwekkend. En ze zien nauwelijks bijwerkingen.”

Blijkbaar hadden de Chinese onderzoekers een goede target gekozen: het eiwit op de kankercel waarop de CAR-T-cel kan aanhaken. „De keuze van de target is het allerbelangrijkst”, benadrukt Haanen. „Die bepaalt hoe goed de T-cel de kankercel kan herkennen. Maar ook hoeveel bijwerkingen er zijn. Je wilt een target kiezen die alléén op die kankercellen voorkomt, ook binnen in de tumor, en in grote aantallen – en niet op cellen elders in het lichaam. Dat is hier blijkbaar goed gelukt.”