Waarom zou je kip wassen als je weet dat het gevaarlijk is?

‘Ik heb net twee kilo kippendij gekocht, en ik weet dat het niet hoeft, maar ik ga die toch wassen”, zegt Judith Cyrus, kok en schrijver van het kookboek Paramaribo over de Surinaamse keuken. „Dat neutraliseert de typische vleesgeur van kip, die vind ik niet lekker. Misschien is het verbeelding, maar ik proef het als kip niet gewassen is.”

Het Voedingscentrum bracht deze week het risico op voedselvergiftiging bij het wassen van kip als nieuws, maar raadde het altijd al af. Dat het voorlichtingsbureau er nu mee naar buiten kwam had een andere reden: ruim een kwart van de Nederlanders spoelt kip af onder de kraan, bleek uit eigen onderzoek. „We wisten uit internationale studies wel dat in veel landen mensen hun kip wassen, maar dat het in Nederland zoveel gebeurt, verbaasde ons.”

Het was meteen een aanleiding om nog eens te waarschuwen: door het gespetter kunnen ziekmakende bacteriën, zoals salmonella of campylobacter, alle kanten opspringen. Vooral voor kwetsbare mensen, zoals zwangere vrouwen, ouderen en jonge kinderen, is dat gevaarlijk. Naar schatting 30.000 Nederlanders lopen jaarlijks een salmonella-infectie op. Campylobacter leidt ongeveer 100.000 keer tot een darmontstekking.

Lees ook: Zijn de schillen van vruchten giftig?

Het Voedingscentrum vroeg waarom mensen kip wassen. Bij een minderheid ging het om smaak. Opvallend genoeg werd juist hygiëne het vaakst genoemd. En mensen antwoordden ook dat ze het nu eenmaal thuis zo hadden meegekregen.

Dat geldt ook voor Judith Cyrus. „In Nederland kun je er vanuit gaan dat de kip hygiënisch verwerkt is. Maar als je in Suriname kip op de markt koopt: natuurlijk ga je die wassen.” Zij doet het in een teiltje water waaraan ze vier eetlepels azijn toevoegt. Na tien minuten badderen spoelt ze de kip af onder koud stromend water en sprenkelt er het sap van een halve limoen overheen. Dan spoelt ze de kip nog een keer af en dept die droog met keukenpapier. In elk geval een stuk hygiënischer dan de Amerikaanse tv-kok Julia Child, die kip of kalkoen niet alleen waste maar er vaak ook nog een dansje mee deed en daar hele generaties Amerikanen mee opvoedde.

Het Voedingscentrum weet dat mensen moeilijk van hun gewoontes af te brengen zijn en geeft daarom tips voor het zo veilig mogelijk wassen van kip. In een schaal water met azijn of citroen voorzichtig onderdompelen om spetteren te voorkomen. De kip goed afdrogen met keukenpapier. Het aanrecht, de kraan en alles wat er rondslingert met heet water en een sopje schoonmaken en goed handen wassen voordat je weer iets anders vastpakt. En vooral – maar dat geldt voor alle dierlijke producten – de kip goed verhitten, zodat de bacteriën in het vlees gedood worden.

Groente en fruit die je (bijna) rauw eet, moet je juist wel wassen

Niet wassen is overigens het advies voor alle soorten vlees en vis. Het enige dat je goed moet wassen zijn je handen en de snijplanken en messen die je ook voor andere dingen gebruikt. Verhitten is de truc voor alles.

Groente en fruit die je (bijna) rauw eet, moet je juist wel wassen. Zelfs als je ze daarna nog schilt, schrijft het Voedingscentrum. Hoewel, bij een banaan of mandarijn hoeft dit dan weer niet. Eerder bij iets waar nog aarde aan zit, is de toelichting per mail.

En paddenstoelen dan? Die wil je niet wassen omdat ze dan vocht absorberen en niet meer lekker bakken. Dat hoeft ook niet van de experts, want paddenstoelen verhit je toch nog. Als het niet vanwege de bacteriën is, dan vanwege de natuurlijke gifstof agaritine, die door verhitting wordt afgebroken.

Het Voedingscentrum moet als publieksvoorlichter wel het zekere voor het onzekere nemen. Maar in de praktijk worden veel groente uit de kas, zoals snoeptomaatjes, zo schoon geteeld dat je ze ongewassen kunt eten. En van een appel die je aan je mouw afveegt wordt zelden iemand ziek. Tegen hormoonverstorende gifstoffen helpt wassen trouwens maar een beetje: die trekken namelijk ook in de vrucht.