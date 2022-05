De politiek is niet buiten het Songfestival te houden

Je hoeft geen doorgewinterde kenner te zijn om te voorspellen dat Oekraïne zaterdagavond het Eurovisie Songfestival gaat winnen. Bij de bookmakers laat het land de andere kanshebbers (Verenigd Koninkrijk, Italië, Zweden) ver achter zich. Dat is vermoedelijk niet omdat het Oekraïense Kalush Orchestra met ‘Stefania’ zulke aanstekelijke folk-rap brengt. Maar omdat de Europese tv-kijker sympathiseert met het land dat in oorlog is met Rusland, het buurland dat dit jaar om die reden niet mag meedoen.

De leiding wil het festival graag vrijwaren van politiek. Het gaat immers om een vriendschappelijke zangwedstrijd, en om de verbroedering der volkeren. Maar politiek houd je niet buiten en speelt eigenlijk altijd een rol.

Lees ook: Voorbeschouwing Songfestival: naturelle S10 vanavond tussen rockers en pretletters

Drie mediaonderzoekers, Nel Ruigrok (LJS Nieuwsmonitor), Wouter van Atteveldt (Vrije Universiteit) en Janet Takens (Thomas More Hogeschool) lichtten voor NRC de puntentelling sinds 1975 door en concluderen dat landen die in een gewapend conflict zitten gemiddeld iets meer punten krijgen (0,73 punten) dan landen die in vrede leven. Sinds 2016, toen de punten van de jury’s en het publiek werden gesplitst, blijkt dat aan de laatste te liggen: de televoters, ofwel de kijkers thuis die stemmen via hun telefoon. Het gaat bij conflictgebieden onder meer om Rusland en andere voormalige Sovjet-republieken, en de Balkanlanden uit de Joegoslavische burgeroorlog. De reden voor dit voordeel is niet duidelijk: misschien zijn het sympathie-stemmen, misschien profiteren de conflictlanden van meer naamsbekendheid in de pers.

Je zou verwachten dat landen die met elkaar in de clinch liggen, niet op elkaar stemmen. Maar toen Rusland en Oekraïne in 2016 een conflict hadden over de Donbas-regio, had dit alleen effect op de jurystemming: beide jury’s geven elkaar sindsdien nul punten. Maar de televoters bleven massaal op elkaars landen stemmen. Ze gaven elkaar vaak twaalf of tien punten; het hoogste of het op één na hoogste aantal. Blijkbaar speelt voor de jury’s politiek wel een rol, maar zijn voor de gewone tv-kijkers persoonlijke en culturele banden belangrijker. Oekraïne is doorgaans wel wat guller voor Rusland dan andersom. Over het algemeen blijkt het bureneffect (buurlanden stemmen op elkaar) sterker dan het conflict-effect. Buurlanden geven elkaar gemiddeld 2,3 punten meer dan niet-buren.

Oekraïense zangeres Maruv weigerde een contract te tekenen dat haar verbood in Rusland op te treden. Hierdoor deed Oekraïne niet mee in 2019. Foto EPA

Don’t mention the war

Net als internationale voetbaltoernooien is zo’n zangwedstrijd een vorm van gesublimeerde oorlogsvoering – een veilige manier om het nationalistische ventiel even open te zetten. Veel landen, zeker de relatief nieuwe staten, komen naar het festival om trots met hun vlag te zwaaien en ze nemen ook de eventuele politieke problemen mee. Als het niet de staten zijn, dan zijn het wel de activisten, zoals die uit de gay-gemeenschap, die het festival als wereldpodium gebruiken. Sinds de anti-homowetten van 2013 werden Russische zangers bijvoorbeeld geregeld begroet met boe-geroep – reden voor de organisatie om boe-onderdrukkers te installeren.

Ook op andere manieren doet de leiding van het festival er alles aan om de politiek buiten te houden. Zo werd in 2009 het discolied van Georgië, ‘We Don’t Wanna Put In’, geweigerd omdat hierin de Russische president Poetin zou worden beledigd. In 2015 moest Armenië de titel van de inzending ‘Don’t Deny’ veranderen omdat dit een verwijzing naar de Armeense genocide van 1915 zou zijn. Een jaar later kreeg het land weer op haar kop omdat de zangeres Iveta Mukuchyan met de vlag van Artsach zwaaide – de niet erkende republiek in Nagorno-Karabach die de inzet is van het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan; twee landen die vaker voor politieke relletjes op het festival zorgen. In 2009 pakte de Azerbeidzjaanse politie televoters op voor verhoor omdat ze op vijand Armenië hadden gestemd.

In 2016 won Oekraïne met ‘1944’ van zangeres Jamala, over Stalins deportatie van de Krim-Tartaren – een verwijzing naar de Russische inname van de Krim. Foto EPA

Deportatie Krim-Tartaren

Gek genoeg werd het Oekraïense liedje ‘1944’ wél goedgekeurd door de leiding: dat gaat over de deportatie van de Krim-Tartaren in dat jaar door Sovjetleider Stalin – een verwijzing naar de inname van de Krim in 2014 door Rusland. Ondanks protesten van Rusland mocht het liedje toch meedoen omdat het volgens de leiding een historisch verhaal betrof. Oekraïne won dat jaar. Het lied klinkt opnieuw actueel: „Als vreemdelingen naar je huis komen/ Ze vermoorden iedereen en zeggen: we zijn onschuldig. Onschuldig.”

Oekraïne had de laatste jaren intern ook conflicten. In 2019 mocht de Oekraënse zangeres Maruv niet meedoen omdat zij geen contract wilde tekenen dat haar onder meer verbood om in Rusland op te treden. Oekraïne trok zich hierna helemaal terug, officieel omdat te veel Oekraïense artiesten „banden hebben met een vijandige staat”. In 2017 weigerde het land de Russische zangeres Joelia Samojlova toegang tot het festival omdat ze had opgetreden op de Krim. Ook de Oekraïense zangeres van dit jaar, Alina Pasj, mocht wegens dit ‘vergrijp’ niet meedoen. Reden dat de tweede keuze, Kalush Orchestra, er deze week staat.