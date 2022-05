De plaag die veel series teistert

Op het moment dat de held in zijn camper slingerend door de woestijn scheurt, in witte onderbroek met gasmasker op, met achterin brekend laboratoriumglas en over de vloer glijdende lijken, begint de serie. Vervolgens springt het verhaal terug in de tijd en vertelt rustig hoe het zo ver heeft kunnen komen.

Een verhaal beginnen midden in de actie. Het is een vertelmethode die zo oud is als de kunst van het verhalen vertellen zelf. Romeins dichter Horatius adviseerde in zijn brief Ars Poetica (ca. 12 v. Chr.) jonge schrijvers al dat ze hun verhaal niet ab ovo (vanaf het ei), maar in medias res (in het midden) moesten starten omdat het de lezer meteen een verhaal in trekt. En menig klassieker – van Homeros’ Odyssee tot Tarantino’s Pulp Fiction – past het met succes toe.

In medias res; ook bij seriemakers is het een geliefde methode om de eerste aflevering te beginnen. De openingsminuten van Breaking Bad, die hierboven worden beschreven, zijn een goed voorbeeld. En ook de serie Lost start midden in de actie: direct ná de crash van de Oceanic 815 op een tropisch eiland. Beide behoren tot de allerbeste openingsscènes uit de moderne tv-geschiedenis. Maar juist op het kleine scherm heeft in medias res de laatste tijd flink wat aan kracht moeten inboeten. Dit omdat de methode te pas en te onpas wordt toegepast.

Joy Delima in de serie Dirty Lines. Foto Mark de Blok/ Netflix

Terug in de tijd

Een kleine greep uit nieuwe titels die in de afgelopen weken zijn uitgekomen met een midden-in-de-actie-opening: Pam & Tommy, WeCrashed, The Dropout, Tokyo Vice, Dirty Lines, Winning Time en Outer Range. Allemaal springen ze na een eerste spannende of prikkelende scène een paar uur, enkele weken, een paar maanden of soms jaren terug in de tijd. Een sprong die in meerdere gevallen onnodig is, aangezien het verhaal ook prima chronologisch verteld had kunnen worden. Het begin kan zelfs bij voorbaat alle spanning wegnemen. Waarom zou je acht uur van je kostbare schermtijd gebruiken om te zien hoe een onaardige man gespeeld door Jared Leto een keten van gedeelde werkruimtes opzet wanneer je in de eerste scène al ziet dat hij dat bedrijf zal verliezen?

In het ergste geval is in media res zelfs een nare pukkel op een verder perfecte serie. Neem de charmante komedieserie Only Murders in the Building die eind vorig jaar uitkwam. Eigenlijk heeft deze serie een perfect begin in zich: de drie hoofdpersonages, gespeeld door komieken Steve Martin, Martin Short en zangeres Selena Gomez, worden één voor één geïntroduceerd terwijl ze door de straten van Manhattans Upper West Side wandelen. In hun voice-overs mijmeren ze over het leven in New York en de Arconia, het statige gebouw waar ze alle drie wonen. En omdat het New York is, krijgt Martins personage een middelvinger als begroeting van zijn buurvrouw en wordt die van Short bijna aangereden op het zebrapad. „Maar een ding is zeker in deze stad”, eindigt de laatste zijn overpeinzingen. „Net als je denkt dat alle dagen op elkaar lijken, gebeurt er iets dat je nooit had zien aankomen.” Waarna de openingscredits beginnen.

Nogmaals, een perfecte start die een goed beeld geeft van hoe de rest van de serie gaat zijn. Als je deze paar minuten niet leuk vindt, kun je de rest ook wel skippen. En juist daarom is het zo jammer dat dit niet het begin van de serie is. Want vóór dit stukje, zitten vijftig totaal overbodige seconden waarin een zwaarbewapend politieteam de Arconia binnenvalt, Short en Martin in paniek door het trappenhuis rennen en Gomez wordt aangetroffen bij een lijk met een enorme bloedvlek op haar witte trui. Een scène die pas aan het einde van het eerste seizoen weer terugkomt en geen enkele waarde heeft zonder alles wat daarvoor komt. Het is haast alsof de makers niet genoeg vertrouwen hadden in de aantrekkingskracht van hun verhaal en daarom nog even snel een ‘actiescène’ aan het begin plakten

Selena Gomez, Martin Short en Steve Martin in de serie Only Murders In The Building. Foto Craig Blankenhorn/ Hulu

Expres langzaam

Dat de techniek momenteel in overvloed wordt toegepast, ligt volgens Charlotte Howell, die film- en televisiedocent is aan de Universiteit van Boston, aan twee grote verschuivingen binnen het televisielandschap: de toegenomen populariteit van series en de exponentiële groei van het streamersaanbod. „De in medias res-opening kan een kijker meteen grijpen, ook als een serie niet direct een duidelijke pay-off heeft omdat het verhaal over meerdere afleveringen wordt verteld. En het kan ervoor zorgen dat een serie opvalt tussen de honderden originele titels die per jaar uitkomen.”

Menig Amerikaans criticus omschrijft in medias res inmiddels als een plaag die het genre teistert. Een die „het leven uit veel te veel verhalen zuigt”, aldus criticus Alan Sepinwall in tijdschrift Rolling Stone. Volgens Sepinwall zijn het niet de seriemakers, maar de studiobazen en netwerken die deze recente golf aan in medias res hebben veroorzaakt. Menig showrunner vertelde hem dat hen specifiek werd gevraagd of ze hun serie midden in de actie konden beginnen. En in één geval was het zelfs een vereiste, anders zou de serie niet gemaakt worden. Rachel Shukert, de showrunner van de inmiddels door Netflix geschrapte The Baby-Sitters Club, vertelde in een interview met Vulture dat de streamer uit data weet waarom kijkers afhaken, en dat dit bij bepaalde series het geval is als er in de eerste paar minuten te weinig gebeurt. „Mensen komen dan niet over die hobbel heen.”

Toch zijn er ook voorbeelden van series die de kijker grijpen zonder een grote knal aan het begin. De verfilming van Sally Rooneys Normal People, een serie die door regisseur Lenny Abrahamson wordt omschreven als expres stil en langzaam, was een sensatie toen het in 2020 uitkwam. Juist omdat de mensen die ondanks het ‘trage’ begin bleven hangen, werden beloond met een pracht van een verhaal en hun liefde voor de serie massaal deelden op sociale media. Het succes was zelfs zo groot dat de regisseur besloot de miniserie naar Rooneys andere boek Conversations With Friends, die komende week uitkomt, daarom nog een tandje te vertragen. Gewoon omdat het kan.