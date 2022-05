De laatste ‘Uitstel van Executie’: 15 jaar hulp-tv die nu niet meer nodig is

Soms wordt een televisie-format ingehaald door de markt. Martijn Krabbé bedacht het programma Uitstel van Executie in de tijd dat huizen nog ‘onder water stonden’ – wat betekende dat de hypotheek hoger was dan de verkoopwaarde van het huis. Mensen zeiden toen dingen als: „We hebben in de goede tijd gekocht.” Waarmee ze bedoelden dat hun huis minder waard was dan ze er ooit voor betaalden. Op zich geen ramp, zolang ze niet bewogen en konden blijven waar ze zaten.

Maar wie door ziekte, een scheiding, ontslag, schulden, of alles tegelijk het huis verkopen wilde (of moest), die had een probleem. Even voor de aspirant-kopers van nu die tevergeefs overbieden op alles met vier muren en een vloer: nog niet zo heel lang geleden konden huiseigenaren hun bakstenen aan de straatstenen niet kwijt. Of wel, maar dan bleven ze zitten met een restschuld. In dat gat tussen hypotheek en huizenprijs sprong Martijn Krabbé vijftien jaar geleden. Het was 2007, de financiële markten waren ingestort, de huizenmarkt ook, de bankencrisis was aanstaande en mensen hapten naar adem in hun ondergelopen huizen.

In veertien seizoenen, 113 afleveringen, hielp Krabbé mensen die „buiten hun schuld” in de financiële problemen waren gekomen. Femke, nog nauwelijks volwassen, die beide ouders verloor, en bleef zitten met het appartement van haar vader. Of Maarten die beenmergkanker kreeg en niet meer kon werken. Zijn echtgenote Mirjam zorgde voor hem, werkte minder, verdiende minder en had dus een hypotheek-achterstand. Drama’s en ellende te over.

In de meeste gevallen was het onverkoopbare koophuis de molensteen én de eerste stap naar een oplossing. Maar dan moest het wel voor een goede prijs worden verkocht. Vaste aannemer Duncan verbouwde, vaste makelaar Alex zette het verbouwde huis handig in de markt, en financieel expert Eef smeekte bij banken en hypotheekverstrekkers of ze alsjeblieft misschien een klein beetje coulance wilden tonen en even wachten met het huis op de veiling gooien en de bewoners op straat. Haar motto: „Banken veranderen levens.” Soms ten slechte, maar na haar tussenkomst meestal ten goede.

Gevoel voor de huizenmarkt

In de laatste aflevering van maandagavond blikt Krabbé terug op vijftien jaar hulptelevisie die niet meer nodig is. Goed gevoel voor de huizenmarkt heeft hij zeker, want het programma Kopen zonder Kijken komt ook uit zijn koker. Niet de verkoper, maar de koper heeft nu hulp nodig.

Blijven er nog genoeg mensen over zonder koophuis, maar met geldzorgen. Iets daarvan zie je bij de arme mensen die mogen figureren in het programma Chateau Bijstand, maandagavond. In de laatste aflevering, volgende week, geven Martien, Erica en dochter Maxime een groot feest om te vieren dat ze verlost zijn van hun maand op rantsoen in een rijtjeshuis in Uithoorn. Per week krijgen ze een ‘bijstandsuitkering’ van 476 euro. Daar gaan de vaste lasten van af, blijft over 58 euro, oftewel, 8,30 euro per dag voor een huishouden van drie personen. O nee, want ze hadden in week drie geld overgehouden (hoe?!), en er valt 14 euro te besteden op een dag. Daar geef je dus alsnog geen feest voor honderd man mee. Tenzij je, zoals zij, alles voor gratis ‘shopt’. Gesponsorde bitterballen van de snackbar, drie minuten vrij winkelen in de supermarkt, een gratis feestzaal in het buurthuis. Veredeld bedelen, zeg maar, maar wie echt niks te makken heeft, vindt dat vast vernederend. Zoals het ook genant is om ingezamelde babykleren naar een moeder en haar kind van 1 te brengen en je van tevoren al te verkneukelen over hoe blij ze daarmee zal zijn. „Ik ben zó benieuwd hoe ze reageert.” Zo gaat het goeie gevoel van geef-televisie wel erg ten koste van de ontvangende partij.