Dankzij longen uit 1918 is er meer bekend over de Spaanse griep

Een eeuw lang hielden drie glazen potten met verbleekte longen op sterk water in de kelder van het Charité-ziekenhuis in Berlijn hun geheim verborgen. Tot moleculair viroloog Sébastien Calvignac-Spencer van het naburige Robert Koch Instituut er kwam rondneuzen.

Zijn missie: de ontwikkeling bestuderen van het griepvirus H1N1 dat in 1918 en 1919 de dodelijkste pandemie van de twintigste eeuw veroorzaakte, de Spaanse griep.

In de glazen potten zaten de longen van twee soldaten, 17 en 18 jaar oud, die in Berlijn door de griep waren geveld in juni 1918. En van een 17-jarige vrouw die in dat jaar door de ziekte stierf in München.

„Laten we daar maar mee beginnen”, dacht Calvignac-Spencer pragmatisch. Hij wilde beter snappen hoe dat gevaarlijke griepvirus uit 1918 zich had ontwikkeld.

De kelder van het Charité-ziekenhuis in Berlijn, waar de meer dan honderd jaar oude longen vandaan komen. Foto Navena Widulin, Berlijn

De deksels gingen van de potten, en Calvignac-Spencer kreeg uit elke long minibrokjes weefsel van 200 milligram, doordrenkt met het fixeermiddel formaline. Ook uit twee andere bewaarde longen uit die tijd, uit het Natuurhistorisch Museum in Wenen, kreeg hij materiaal. In zijn laboratorium wist hij tot zijn grote vreugde daaruit het erfelijke materiaal van het virus te onttrekken, het rna. Daarmee kon hij grote stukken van het honderd jaar oude virus in kaart brengen. Uit de long van de vrouw uit München wist hij zelfs het complete genoom van het virus uit 1918 te ontrafelen – dat was voor dit virus maar twee keer eerder gelukt.

50 tot 100 miljoen doden

Het onderzoek biedt de meest gedetailleerde blik ooit op het verloop van die catastrofale pandemie. De resultaten laten zien dat de seizoensgriepvirussen H1N1 die in de jaren na de pandemie bleven rondgaan, directe afstammelingen zijn van het pandemische virus. De studie verscheen dinsdag in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications.

„We hadden extreem veel geluk met die zeldzame longen uit 1918”, vertelt Calvignac-Spencer tijdens een persconferentie over zijn onderzoek. Hij verwachtte niet veel van de exercitie. „De meeste weefsels uit die tijd die in musea zijn verzameld, zijn verschrikkelijk moeilijk om mee te werken. Ik wilde eigenlijk alleen een eerste technische test doen. Maar het opwerken en analyseren van het materiaal ging fantastisch vanaf de eerste dag.”

Het Spaanse griepvirus kwam overal in de wereld op in het voorjaar van 1918, piekte in de herfst van dat jaar en raasde verder in de winter van 1919. Naar schatting 50 tot 100 miljoen mensen stierven eraan, vooral gezonde jonge mensen. Dat die pandemie door een virus werd veroorzaakt, vermoedde men in die tijd al. Maar het duurde tot 1933 tot duidelijk werd dat het om een influenzavirus ging, een griepvirus. En pas toen eind jaren negentig moleculaire technieken ver genoeg ontwikkeld waren, konden wetenschappers het virus opvissen uit stukjes weefsel die in labs waren bewaard, en uit de longen van griepslachtoffers die begraven lagen in permanent bevroren grond. Pas toen werd vastgesteld dat het een influenzavirus van het type A was, van het subtype H1N1.

We hadden veel geluk met die zeldzame longen Sébastien Calvignac-Spence, moleculair viroloog

Die studies leverden losse stukjes op van de genetische opmaak van het virus waarmee deze mensen – zestien in totaal – waren besmet. Het is nog maar twee keer eerder gelukt om de complete genetische volgorde van een griepvirus uit 1918 te bepalen, voor het eerst in 2005, uit monsters van overledenen in New York en in Alaska.

Dankzij deze studies hadden virologen een schetsmatig beeld van de oorsprong van het pandemische virus, en van de evolutie van het virus na de pandemie. Maar wat er gebeurde tijdens de eerste golf in de zomer en de tweede golf in de herfst van 1918, was nog een mysterie. Een van de grote vragen was of er, net als nu tijdens de coronapandemie, destijds in het eerste jaar van de pandemie óók steeds nieuwe varianten zijn ontstaan. En of het virus alleen in mensen rondging of zich op een bepaald moment ook in varkens heeft vermengd met andere influenzavirussen. Het nieuwe onderzoek wijst uit dat het antwoord op beide vragen ‘nee’ is.

Geen nieuwe varianten

Met viroloog Thorsten Wolff vergeleek Calvignac-Spencer de nieuwe Berlijnse H1N1-virussen van vóór de eerste pandemische piek met die van de eerder gevonden Amerikaanse virussen, van september en november 1918, en met monsters voor en na die tijd. Zo konden ze zien welke mutaties er waren ontstaan in de loop van de pandemie.

„We zagen geen aanwijzingen dat in het eerste jaar van de pandemie nieuwe varianten oude verdrongen, zoals we nu wel zien met de SARS-CoV-2-varianten”, aldus Calvignac-Spencer. Ook zagen ze geen grote veranderingen in de samenstelling. Griepvirussen bestaan uit acht componenten (subunits). Alle acht sub-units van het seizoensgriepvirus dat na de pandemie bleef rondgaan, waren afkomstig van de pandemische stam.

„De analyse laat helder zien dat die vroege pandemische virussen er helemaal uitzagen als vogelgriepvirussen, en dat het sinds zomer 1918 niet meer genetisch vermengd is met andere griepvirussen in varkens”, zegt Ron Fouchier, viroloog in het Erasmus MC in Rotterdam en niet betrokken bij de studie. „Daarover bestond eerder nog twijfel. Varkens zijn een mengvat voor griepvirussen.”

Het H1N1-influenzavirus dat tegenwoordig nog rondgaat, is niet hetzelfde als dat van 1918, benadrukt Fouchier. „Dat virus uit 1918 heeft gecirculeerd tot 1957, en werd toen verdrongen door een pandemie met een ander type, H2N2. In 1977 is het H1N1-virus dat uit 1918 stamt weer in mensen teruggekomen, waarschijnlijk door experimenten met vaccins met verzwakt virus en blootstellingsstudies die met gevangenen en soldaten gedaan werden in China en Rusland. Het heeft daarna tot 2009 gecirculeerd. Toen is het verdrongen door de Mexicaanse griep ofwel varkensgriep. Dat is ook een H1N1-griepvirus, dat is eraan verwant, maar een heel ander virus. Vijf van de acht subunits van dit griepvirus zijn in de tussengastheer, varkens, vervangen door componenten uit andere griepvirussen.”

Aangepast

In één van de virusgenen zagen de onderzoekers wel opvallend veel mutaties bij virustypes later in de pandemie: in het enzym dat het virus nodig heeft om zichzelf te vermeerderen, polymerase. Toen ze beide versies namaakten in het lab en testten hoe efficiënt die werkten, zagen ze daarin veranderingen. „Dat wijst erop dat het virus zich heeft aangepast tijdens de pandemie om zichzelf te optimaliseren voor de menselijke populatie”, aldus mede-auteur Wolff.

De auteurs hopen nog meer monsters te vinden waarmee ze meer virale genomen kunnen karakteriseren. „We hadden bizar veel geluk dat we dit bij ons om de hoek vonden”, zegt Calvignac-Spencer. „Ik heb sindsdien al zeventig andere pathologiecollecties overal ter wereld aangeschreven en heb maar een of twee andere monsters uit die tijd gevonden.”

