Dagboek uit Myanmar wordt met bloed geschreven

Het absurdistische begin van Myanmar Diaries kennen we. De fitnessdame die op 1 februari 2021 haar ochtendgymnastiek livestreamt bij het parlement terwijl achter haar een staatsgreep plaatsvindt tegen de democratisch gekozen regering van Aung San Suu Kyi. Het lachen verging ons toen weken van hartverscheurend vastberaden, maar machteloos straatprotest volgde. De demonstranten waren geen partij voor de militaire junta, die grof geweld niet schuwde.

Wij zijn Myanmar misschien vergeten, de strijd ging door. Er vormden zich honderden burgermilities in de steden, dorpen en jungle. Die milities van de Baram-meerderheid bundelen nu vaak de krachten met etnische strijdgroepen waartegen het leger al decennia strijdt. De legitimatie van de militaire kleptocratie is zoek, een lange, bloedige en chaotische burgeroorlog wacht.

Die zien we op gang komen in Myanmar Diaries, een compacte, hybride documentaire. Stiekem gefilmde beelden van protest, bruut geweld, arrestaties en guerrillastrijd worden doorsneden met commentaar, dialogen, poëzie en performance. Activisten moeten keuzes maken. Staken of terug naar het werk? In de stad blijven nu je safe house verraden is of de jungle in?

Als regisseur van Myanmar Diaries wordt een anoniem collectief opgevoerd; de activisten blijven gezichtsloos met het oog op represailles. Dat gebeurt met traditionele middelen: close-ups van achterhoofden of monden, blurren van gezichten. Mondkapjes blijken zowel van nut tegen Covid als tegen militaire onderdrukking. Het nadeel is wel dat het zo ook niet persoonlijk wordt; voor empathie zijn gezichten nodig. In 2020 zette Welcome to Chechnya – over de Tsjetsjeense pogroms tegen lhbti’ers – daarom deep fake-technologie in om gezichten te kunnen creëren.

Myanmar Diaries is hoopvol. De strijd is net begonnen, het dagboek bevat nog talloze lege pagina’s. Ze worden vermoedelijk met bloed beschreven. Maar hopelijk is anonimiseren in deel twee niet langer nodig.

Documentaire Myanmar Diaries Regie: The Myanmar Film Collective. In: 20 bioscopen ●●●●●