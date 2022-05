D66 poogt vaccinatiewet te redden met aanpassing

D66 gaat een uiterste poging doen om zijn wetsvoorstel te redden dat crèches het recht moet geven niet-gevaccineerde kinderen en medewerkers te weigeren. Het voorstel dreigde volgende week te worden weggestemd in de Eerste Kamer omdat kinderdagverblijven ook mensen zouden mogen gaan weigeren die niet tegen Covid-19 zijn gevaccineerd. Om deze voor veel partijen onwenselijke situatie te voorkomen, gaat Tweede Kamerlid Paul van Meenen het voorstel aanpassen.

In de Tweede Kamer werd de wet van D66 in februari 2020 nog door een ruime meerderheid van 109 Kamerleden aangenomen. Alleen CDA, SP, ChristenUnie en SGP stemden tegen. Bij veel partijen bestond sympathie voor het voorstel om crèches de keuze te bieden om kinderen die niet tegen bijvoorbeeld mazelen of rode hond zijn gevaccineerd te weigeren. Het zou ouders de keuzevrijheid geven hun jonge kind naar een veilige opvang te sturen, was de gedachte, en hopelijk de vaccinatiegraad verhogen.

Bij het opstellen van de wetstekst, vlak voor de coronacrisis, kon D66 de komst van coronavaccins nog niet voorzien. Die werden onverwachts een complicerende factor, bleek onlangs toen het kabinet in het Eerste Kamerdebat een interpretatie gaf van de gevolgen van de wet. Omdat daarin gesproken wordt over ‘het Rijksvaccinatieprogramma’, zouden crèches of buitenschoolse opvanglocaties straks ook medewerkers of kinderen kunnen weigeren bij het ontbreken van een coronavaccinatie. Vaccinatie tegen Covid-19 is namelijk sinds vorig jaar onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma en blijft dat voorlopig, hoewel nog onduidelijk is of in de toekomst de gehele bevolking opnieuw moet worden gevaccineerd.

Ook de VVD kreeg twijfels, terwijl deze positief over de oorspronkelijke wet was

De ‘Covid-complicatie’ verraste zowel initiatiefnemer D66 als de senatoren. Voor partijen die van plan waren de wet te steunen, zoals de PVV en de aan JA21 gelieerde fractie-Nanninga, was dit reden hun steun te heroverwegen. Als het om coronavaccinaties gaat, waren deze partijen de afgelopen twee jaar juist zeer kritisch op maatregelen die naar vaccinatiedwang of -drang neigen. Ook de VVD kreeg twijfels, terwijl deze positief tegenover het oorspronkelijke voorstel stond. Daarmee kwam de meerderheid in gevaar.

Novelle

D66-Kamerlid Van Meenen gaat de wettekst nu zo aanpassen dat duidelijk is dat crèches alleen kinderen of medewerkers mogen weigeren die de basisvaccinaties tegen kinderziektes niet hebben. Omdat de wet al in de Eerste Kamer ligt, moet Van Meenen een zogeheten ‘novelle’ schrijven die ook door de Tweede Kamer moet worden goedgekeurd. Een novelle is vrij uitzonderlijk en betekent in elk geval dat de wet vertraging oploopt.

Het is nog de vraag of het voorstel het na aanpassing wél zal halen. In het Eerste Kamerdebat vorige maand klonk veel fundamentele kritiek op de effectiviteit, noodzaak en uitvoerbaarheid van het voorstel. Het zou ouders schijnzekerheid bieden omdat op een crèche die niet-gevaccineerde kinderen weigert wel baby’s tot veertien maanden komen die nog niet zijn gevaccineerd. Bovendien maakte het RIVM in een advies duidelijk dat de kans op een uitbraak in een crèche meer afhangt van de algehele vaccinatiegraad in de bevolking dan van het aantal gevaccineerde kinderen op een locatie. Of door het voorstel de vaccinatiegraad zal stijgen, kan het RIVM niet zeggen. Die ligt nu op ruim 91 procent, terwijl 95 procent wenselijk is met het oog op voldoende groepsimmuniteit tegen bijvoorbeeld mazelen.

D66 en het kabinet verschillen ook van mening over een centraal element in het voorstel, namelijk het register waarin ouders moeten kunnen checken of kinderen en medewerkers van een crèche volledig gevaccineerd zijn. Volgens minister Karien van Gennip (Sociale Zaken, CDA) kan een kinderdagverblijf pas in zo’n register komen als het kan aantonen dat 100 procent van de kinderen en medewerkers is ingeënt. Volgens D66 is het genoeg als een crèche kan bewijzen een actief weigeringsbeleid te voeren.

Brancheorganisatie Kinderopvang is blij dat D66 de wet gaat aanpassen. „Het zou heel raar zijn als er in een sector een impliciete vaccinatieverplichting voor Covid zou komen voor medewerkers”, zegt directeur Emmeline Bijlsma. De brancheorganisatie blijft ook na de wijziging tegenstander van de wet. „We snappen de vrees van sommige ouders voor hun kinderen, maar het probleem van de vaccinatiegraad kun je niet in een sector beslechten. Deze wet is geen zinvolle interventie.”

