Abortus wordt binnenkort hoogstwaarschijnlijk verboden in grote delen van de VS. Dat bleek uit gelekte documenten van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Een meerderheid van de leden van het Hof zou bereid zijn om het grondwettelijke recht op abortus, dat in 1973 werd ingevoerd met de zaak Roe v. Wade, af te schaffen. Dat zal politici in ‘rode’ deelstaten, waar de Republikeinen aan de macht zijn, de mogelijkheid geven het voortijdig afbreken van een zwangerschap te verbieden. Of en wanneer dit allemaal in de praktijk zal gebeuren, is nog enigszins onzeker. De definitieve beslissing wordt pas in juni verwacht. Maar dat het in de nabije toekomst bijna onmogelijk zal worden om in grote delen van de VS een einde te maken aan een ongewenste zwangerschap, lijkt steeds onvermijdelijker te worden.

Annelien De Dijn hoogleraar moderne politieke geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en auteur van het boek Vrijheid: een woelige geschiedenis.

Dit is dramatisch voor vrouwenrechten in de VS. Uit de geschiedenis weten we dat een verbod niet leidt tot minder abortussen, maar wel tot meer illegale, en dus tot een hogere sterfte onder ongewild zwangere vrouwen. Vooral minder gegoede vrouwen in rode staten, die zich geen reis naar een blauwe staat kunnen veroorloven, dreigen hiervan het slachtoffer te worden. Daarmee illustreert deze controverse – net zoals het ontbreken van betaald zwangerschapsverlof of enige vorm van gesubsidieerde kinderopvang – hoe belabberd de positie van vrouwen in de VS is in vergelijking met andere geïndustrialiseerde landen.

Maar tegelijk kunnen we uit het debat over abortus ook belangrijke politieke lessen trekken over de rol van de rechterlijke macht in de bescherming van vrijheden van kwetsbare minderheden, lessen die ook voor de Europese linkerzijde van belang zijn.

Tirannie van de meerderheid

De grondleggers van de Amerikaanse democratie, zoals Alexander Hamilton en James Madison, waren erg beducht voor het gevaar van de tirannie van de meerderheid. In een democratie, zo stelden zij in The Federalist Papers, kon je weliswaar niet getiranniseerd worden door autocratische vorsten of arrogante elites. Regelmatige verkiezingen zouden er voor zorgen dat politici hun best zouden blijven doen om aan de wensen van hun achterban te voldoen. Maar de rechten van minderheden liepen wel het gevaar geschonden te worden zodra deze in tegenstelling kwamen te staan tot de ideeën of belangen van een meerderheid van de bevolking. Het Hooggerechtshof kreeg daarom de taak alle wetgeving te toetsen aan de grondwet, en wetten ongeldig te verklaren als die in tegenstrijd zouden zijn met die grondwet en in het bijzonder de Bill of Rights, een opsomming van individuele rechten in 1791, toegevoegd aan de constitutie. Om ervoor te zorgen dat de leden van het Hooggerechtshof dit in alle onafhankelijkheid konden doen, werden zij voor het leven benoemd.

Lees ook: Conservatief Amerika heeft decennia toegewerkt naar het criminaliseren van abortus

In de loop van de negentiende en twintigste eeuw wijdde het Hooggerechtshof zich met veel enthousiasme aan deze taak. Maar de rechten die het Hof met het meeste vuur verdedigde waren niet die van kwetsbare groepen zoals religieuze of raciale minderheden. Nee, al vanaf haar ontstaan wierp het Hof zich vooral op als de verdediger van de rechten van geprivilegieerde elites, in het bijzonder hun bezitsrechten. (Ook dit, zo kan opgemerkt worden, was de bedoeling van de founders: de meerderheid wier tirannie Madison bijvoorbeeld het meest vreesde was die van de minder gegoeden). In de negentiende eeuw stond het Hof vierkant aan de kant van de slavenhouders uit de zuidelijke staten, met als notoir dieptepunt de Dread Scott-beslissing van 1857, toen het Hooggerechtshof onder andere verklaarde dat het Missouri Compromis van 1820 – waarbij het Congres had besloten dat slavernij in alle staten ten westen van de Missouri-rivier verboden zou worden – onconstitutioneel was. En in de eerste helft van de twintigste eeuw probeerde het Hof met man en macht de New Deal van Franklin Delano Roosevelt, die de verzorgingsstaat in de VS introduceerde, tegen te houden.

Koerswijziging

In de naoorlogse periode leek het Hooggerechtshof van koers te veranderen. Met beslissingen zoals Brown v. The Board of Education, waarbij het Hof de raciale segregatie van scholen ongrondwettelijk verklaarde, nam het plotseling het voortouw in de bescherming van de rechten van Afro-Amerikanen. Ook wierp het Hof zich vanaf de jaren 70 op als de verdediger van vrouwenrechten, met als hoogtepunt Roe v. Wade, de beslissing waarmee het abortus een grondwettelijk recht verklaarde. Gevolg was dat progressieven idolaat werden van het Hooggerechtshof. De persoonlijkheidscultus rondom de in 2020 overleden Ruth Bader Ginsburg is daarvan het beste voorbeeld. Een handjevol multimiljonairs – in totaal zouden de rechters bijna 50 miljoen dollar waard zijn – werden zo de helden van progressief Amerika.

Maar nu wordt duidelijk wat een enorme misrekening het is geweest om op de politieke macht van een instelling als het Hof te leunen. Met de benoeming van Amy Coney Barrett in 2020 zijn Republikeinen erin geslaagd van het Hof weer een conservatief bastion te maken: op dit moment zijn vijf van de negen rechters uitgesproken conservatief. Daarbij gebruikten de Republikeinen allerlei kunst- en vliegwerk: zo weigerden ze in 2016 de door Obama genomineerde Merrick Garland te benoemen.

Drie nieuwe rechters

Als gevolg daarvan kon Trump maar liefst drie nieuwe leden aanstellen. Hij ging daarbij voort op het advies van de schimmige Federalist Society, die kandidaten selecteert op basis van hun conservatieve ideologische zuiverheid. Gezien de jonge gemiddelde leeftijd van de nieuwe leden van het Hof, kunnen we verwachten dat de conservatieve machtsovername gerealiseerd onder Trump nog decennia lang zal doorwerken.

Lees ook: Hof VS wordt dankzij pensioen rechter in ieder geval niet nog conservatiever

Met haar huidige samenstelling vervalt het Hof weer in de rol die het van oudsher had: het verdedigen van conservatieve krachten in de Amerikaanse samenleving. Maar zelfs tijdens de kortstondige progressieve periode na de Tweede Wereldoorlog deed het Hof in veel opzichten meer kwaad dan goed aan de linkse zaak. De interventies van het Hof gaven conservatieve Republikeinen de kans om te argumenteren dat ze tegen ‘activistische rechters’ vochten in plaats van tegen democratisch verkozen politici. Door te leunen op de macht van het Hof lieten progressieve activisten het na hun medeburgers – in plaats van een elitair clubje onverkozen rechters – van hun visie te proberen te overtuigen. Tenslotte bleef het progressieve karakter van het Hof ook in deze periode beperkt tot bepaalde issues. Als het gaat om de verdediging van sociale rechten en de welvaartsstaat was het track-record van het Hooggerechtshof zelfs tijdens haar zogenaamd ‘progressieve’ periode erg beperkt of zelfs afwezig.

Ondemocratisch

Het begint Amerikaanse progressieven eindelijk te dagen dat het Hooggerechtshof een funeste invloed heeft – niet alleen omwille van de huidige samenstelling, maar omdat deze instelling essentieel ondemocratisch is. Organisaties zoals Take Back the Court (voor de volledigheid: ik ben lid van de adviescommissie) pleiten daarom voor een democratisering van het Hof door onder andere een expansie van het aantal leden.

Europese progressieven moeten hier aandacht aan schenken. In veel Europese landen maakt de linkerzijde zich nog steeds hard voor een versterking van de politieke rol van de rechterlijke macht; in Nederland bijvoorbeeld wil BIJ1 – één van de meest progressieve partijen van het land – een Constitutioneel Hof creëren dat wetten kan toetsen aan de grondwet. Maar ook in de Europese context zijn er goeie redenen om aan te nemen dat dit voor progressieven een doodlopende weg is, zoals ook Anton Jäger recent beargumenteerde in The Guardian. Als linkse politici de rechten van kwetsbare minderheden willen beschermen, dan biedt democratisch activisme, gericht op het veranderen van wetgeving via parlementaire meerderheden, een duurzamer alternatief dan de juridische weg.