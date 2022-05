Champions League krijgt vanaf 2024 definitief nieuwe opzet

De Champions League wordt radicaal hervormd. De Europese voetbalbond UEFA heeft dinsdag besloten dat er vanaf 2024 niet 32 maar 36 teams aan het meest prestigieuze clubtoernooi ter wereld gaan deelnemen. De groepsfases waarin teams drie thuis- en uitduels spelen, worden afgeschaft. In plaats daarvan komt er in ieder geval tot 2030 één grote ranglijst, waarbij de eindstand na acht duels grotendeels bepaalt wie door mag naar de knock-outfase.

In deze eerste fase komen dus niet alle teams in de poule elkaar tegen. Zo moeten groepsduels tot op de laatste speeldag spannend blijven: clubs houden lang zicht op een vervolg, waar de poules nu soms al vroegtijdig zijn beslist.

Na acht gespeelde wedstrijden plaatsen nummers 1 tot en met 8 zich direct voor de knock-outfase. De nummers 9 tot en met 24 spelen een tussenronde om een plek te bemachtigen bij de laatste zestien. De knock-outfase verloopt waarschijnlijk volgens het ‘tennisschema’: de nummer één speelt tegen de nummer zestien, twee tegen vijftien, en zo verder. Het was Ajax, de huidige koploper van de Eredivisie, dat de nieuwe opzet voorstelde.

Compromis

Om genoeg steun voor het nieuwe format te krijgen, moest de UEFA dinsdag nog wel enkele concessies doen. Zo was oorspronkelijk het plan om het eerste deel van het toernooi uit tien duels te laten bestaan, in plaats van acht.

Ook het toekennen van twee tickets aan de clubs die in de afgelopen jaren de beste Europese prestaties boekten, maar zich niet via de nationale competitie voor het toernooi wisten te plaatsen, is in de uiteindelijke plannen geschrapt. In de praktijk zouden dit vrijwel altijd de Europese topclubs zijn, wat op kritiek stuitte. In plaats daarvan gaan deze extra plaatsen nu naar de twee landen die in het seizoen ervoor het best hebben gepresteerd in alle Europese clubtoernooien.

Meer wedstrijden en geld

In de nieuwe opzet worden tientallen extra CL-duels gevoetbald: niet 125 maar 189. Ook de inkomsten voor deelnemende clubs stijgen flink. Geschat wordt dat CL-deelnemers vanaf 2024 een startbedrag van 4,5 miljard euro mogen verdelen. Nu is dat nog ongeveer 3,5 miljard euro.

Voetbalfans vrezen dat de nieuwe opzet de financiële kloof tussen voetbalclubs verder uitvergroot. Jan de Jong, directeur van Eredivisie CV, berekende vorig jaar dat de kampioen van Nederland bij plaatsing is verzekerd van een bedrag „tussen de 70 en 90 miljoen”. Dit seizoen kreeg Ajax ongeveer 45 miljoen euro. Ter vergelijking: clubs uit de Eredivisie verdelen circa 80 miljoen euro aan mediagelden.