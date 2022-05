Britse band Wet Leg ziet ironie in muzikantenleven

Rhian Teasdale en Hester Chambers, frontvrouwen van de band Wet Leg, vullen elkaar aan zoals hun naamkettingen elkaar aanvullen: aan dunne gouden schakels hangt bij Rhian het woord ‘Wet’ en bij Hester ‘Leg’. Als ze frisdrank kiezen, kijken ze elkaar aan voor instemming. De betrokkenheid is ook te zien op de hoes van hun titelloze debuutalbum: blondine Chambers en brunette Teasdale op de rug gezien, met de armen om elkaar heen. We zorgen voor elkaar, vooral sinds ze zich „aansloten bij het circus” en het „krankzinnige leven” begon, vertellen ze in een Amsterdamse hotel.

Want zo lijkt het, zegt Chambers: alsof ze samen met de andere bandleden een reisgezelschap vormen dat altijd onderweg is, nergens thuis komt en op elkaar aangewezen is. De twee zijn 27 (Chambers) en 28 (Teasdale) en hun carrière is min of meer toevallig ontstaan. Beiden maakten altijd al muziek, maar niet serieus. Chambers was styling-assistent, Teasdale werkte als edelsmid (vandaar de kettingen) in de zaak van haar ouders op Isle of Wight, waar ze opgroeiden. Soms speelden ze mee in de bands van vrienden. Chambers: „Muziek was vooral iets voor de zomer. We zijn dol op festivals maar tickets zijn duur. Daarom begonnen we samen muziek te maken, om gratis naar festivals te kunnen.”

Stekelige rock

Met hun eerste single, ‘Chaise Longue’, die afgelopen zomer verscheen, hadden ze meteen een hit in Engeland. Hun combinatie van stekelige rock met heldere voordracht bleek ook internationaal aan te slaan. Teasdale heeft een vrijzinnige manier van zingen, zo herhaalt ze eindeloos de woorden ‘chaise longue’, alsof ze een spijker inslaat. Die onverstoorbaarheid spreekt ook uit het gitaarspel van Chambers die verheugd lijkt dat ze haar geslaagde riffs zo vaak kan herhalen. En zo zwieren de twee samen door de beheerste melodieën van nummers als ‘Convincing’, ‘Wet Dream’ en ‘Angelica’.

Het duo, inmiddels uitgebreid tot vijftal, bleef tijdens de lockdown aan het werk, zodat het debuutalbum nu af is. „Een ding is zeker, het moet leuk blijven”, zegt Teasdale. „We kennen veel muzikanten die het zo graag willen ‘maken’ dat alle lol verdwijnt.” Chambers: „Het plezier waarmee ze ooit muziek maakten, wordt ingewisseld voor de behoefte aan erkenning.” Teasdale: „Dat gaat ons niet gebeuren.”

Door hun periode in de luwte van andere bands kregen ze een ironische blik op het muzikantenleven, blijkt uit de teksten over het leven backstage en opdringerige artiesten: ‘I heard that you started a band/ I heard that you moved to LA/ Are you gonna stay young forever?’ (Uit ‘I Don’t Wanna Go Out’). Teasdale schrijft de teksten. Daarbij houdt ze zich niet aan de structuur van een popsong: ook als het refrein is afgelopen, zingt ze verder.

Over de vorm van hun liedjes, zegt Teasdale: „De regel is dat er geen regels zijn.” Op de vraag of ze het belangrijk vindt om regels te breken, lacht ze: „Nee, want er zijn geen regels om te breken.”

Toestemming

Het nummer ‘Piece Of Shit’ lijkt al afgelopen als ineens het woord unenthusiastically wordt toegevoegd. Het is het slotakkoord van een ongemakkelijk relaas: Yeah technically I know that I agreed/ But it was unenthusiastically.

Teasdale wilde dat woord per se gebruiken. „Het was nodig, vanwege de rest van het verhaal. Het was nogal een zwaar onderwerp.” Ze is even stil en kijkt naar Chambers. „Want het gaat om instemming, om ‘consent’. Het nummer gaat over de druk die je kunt voelen in een relatie dat je altijd maar zin moet hebben in seks. En soms heb je geen zin, maar denk je dat seks nu eenmaal je taak is als vriendinnetje. Althans zo ging dat bij mij.”

Degene over wie ‘Piece of shit’ gaat luistert hier niet naar of snapt niet dat dit over hem gaat

Chambers kinkt instemmend. Teasdale zegt dat het samenhing met jong zijn en weinig ervaring hebben. Inmiddels voelt ze zich comfortabeler – ‘sex positive’ – dan in de periode waar het nummer over gaat. „Ik vond het belangrijk die laatste zin er nog in te wringen. Al ligt de ervaring inmiddels achter me.”

Op de vraag of de tekst bedoeld was als wraak, kijkt ze wrang. „Degene over wie het gaat luistert hier niet naar.” Chambers: „En als hij zou luisteren, zou hij niet snappen dat het over hem gaat.”

Teasdale: „En als hij zou begrijpen dat het over hem gaat, zou hij niet snappen wat mijn punt is. Als hij dat zou snappen, was het punt er niet geweest.” Chambers: „Dan was hij een gevoeliger iemand geweest.”

Foto Daniel Niessen Foto Daniel Niessen Wet Leg

Foto Daniel Niessen

Op dit moment maken de twee voor het eerst mee hoe het is om meerdere avonden per week op te treden. Er zijn goede en minder goede avonden, zeggen ze. Een geslaagd optreden geeft het gevoel alsof ze een sportteam zijn dat ‘gewonnen’ heeft. „Het duurt even voordat we ontspannen op het podium staan”, zegt Teasdale. „Soms voel ik me stijfjes, dan zie ik Hester rond dansen en denk ‘dat wil ik ook’.”

Chambers: „Voorlopig zijn we tijdens onze repetities spontaner dan bij concerten. In de oefenruimte voel ik me het meest op mijn gemak. Dan dans en spring ik door de ruimte. Het is heerlijk als niemand naar je kijkt.”

Het album van Wet Leg is nu uit bij Domino.

Concerten: 19/5 Doornroosje, Nijmegen; 20/5 Rotown, Rotterdam; 21/5 Paradiso, Amsterdam.

Meer informatie: wetlegband.com.

Nieuwsbrief NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren recenseren en tippen Inschrijven