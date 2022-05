‘Bongbong’ Marcos zeer waarschijnlijk nieuwe president Filippijnen

Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr., de zoon van de verdreven dictator Ferdinand Marcos, lijkt de presidentiële verkiezingen in de Filippijnen maandag te hebben gewonnen. Dat blijkt uit voorlopige resultaten, waar Filippijnse media over berichten. Ongeveer 98 procent van de stemmen is geteld.

Marcos laat zijn voornaamste tegenstander, de huidige vicepresident en mensenrechtenadvocate Leni Robredo, ver achter zich. Ook Marcos’ running mate Sara Duterte, de dochter van de huidige president Rodrigo Duterte en voormalig burgemeester van de zuidelijk Filippijnse stad Davao, heeft waarschijnlijk het grootste gedeelte van de stemmen gewonnen.

Marcos is vooral populair bij de armere bevolking van de Filippijnen, die hem zien als de president die het land terug gaat brengen naar de in hun ogen ‘gouden tijd’ van het eerste Marcosbewind, tussen 1965 en 1986. In werkelijkheid nam de armoede in het land in die periode toe, terwijl de president en zijn vrouw exorbitant leefden. Naar schatting stalen ze omgerekend 5,6 tot 9,4 miljard euro uit de staatskas. Pogingen om hen het geld terug te laten betalen, mislukten.

Onder het bewind van Ferdinand Marcos Sr. werden dissidenten gemarteld en gedood. In 1986 kwam de Filippijnse bevolking massaal in opstand. Met grote, geweldloze protesten dwongen het volk de president tot aftreden. Hij en zijn familie werden door de Amerikanen in veiligheid gebracht op Hawaï.

Financiële steun aan Duterte

Sinds hun terugkeer naar de Filippijnen in de jaren negentig, probeerde de Marcos-clan weer politieke invloed te krijgen, onder meer door de campagne van de huidige president Rodrigo Duterte financieel te ondersteunen. „Met steekpenningen kochten ze overal invloed,” zei politicoloog en opiniepeiler Victor Manhit eerder tegen NRC.

Een belangrijk onderdeel van de campagnestrategie van Marcos Jr. was de verspreiding van desinformatie via sociale mediakanalen. Zo werd het presidentschap van zijn vader online positief afgeschilderd, en deden er geruchten de rondte over een Filippijnse goudschat die zijn familie in handen zou hebben. Als Marcos verkozen zou worden, zou hij het geld verdelen over het volk.