Aandeelhouders keren zich tegen Philips-top en stemmen bonus weg

Beleggers hebben zich dinsdag tegen de Philips-top gekeerd. Die wilde zichzelf een bonus uitkeren na een jaar waarin Philips geteisterd werd door problemen met verschillende medische apparaten. Op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering – die dit jaar wederom in digitale vorm plaatsvond – is dat beloningsvoorstel dinsdag met grote meerderheid weggestemd. Het gaat onder meer om een extra uitkering van 1,8 miljoen euro voor topman Frans van Houten.

Aan het uitkeren van bonussen zijn vaak voorwaarden verbonden, bijvoorbeeld het behalen van bepaalde omzet- of winstdoelen. Van Houten haalde in 2021 64 procent van de vooraf voor hem gestelde doelen. Philips wilde nog niet gerealiseerde omzet uit 2022 toch al laten meetellen voor het uitkeren van een bonus over het afgelopen jaar. Die uitleg stuitte verschillende institutionele beleggers tegen de borst. Het is ongebruikelijk om vooruit te lopen op nog niet behaalde inkomsten.

Het bonusbeleid werd met bijna 80 procent van de stemmen verworpen. Dat is veel. Normaliter worden dit soort agendapunten met grote meerderheid aangenomen. Directe gevolgen heeft de uitslag overigens niet: de stemming heeft een niet-bindend karakter. Voorzitter van de raad van commissarissen Feike Sijbesma benadrukte dat laatste ook in een eerste reactie, maar zei de uitslag wel te betreuren.

De raad van commissarissen verdedigde het bonusbeleid dinsdag door te benadrukken dat het wegstemmen ook de laag onder de top treft. Het zou vanwege „de enorme concurrentie” op de markt voor gezondheidstechnologie „noodzakelijk” zijn om talent te behouden, onder meer via het financiële extraatje.

Van Houten zelf zei zich „diep betrokken” te voelen bij Philips. „Ik heb hier mijn hele leven gewerkt. Ik ben ook aandeelhouder en ik voel de pijn.”

Problemen apparatuur

Pensioenbelegger APG, dat onder meer belegt namens ABP – het grootste pensioenfonds van Nederland – was een van de aandeelhouders die tegen de bonus stemden. „Ze hebben veel tijd en uitgebreide argumenten gebruikt om uit te leggen dat omzet die nog niet binnen is, toch moet meetellen. Dat is bijzonder en ook tegen boekhoudregels”, zegt een woordvoerder van APG. „Wij willen dat alle aandacht nu uitgaat naar de problemen met de apneu-apparatuur. Die zijn zo groot, dan moet je niet bezig zijn met het veiligstellen van een stukje bonus.”

Ook ISS en Glass Lewis, twee bureaus die grote institutionele beleggers van stemadvies voorzien, gaven vooraf een negatief stemadvies over het beloningsbeleid. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) riep tijdens de vergadering het bestuur op van de bonus af te zien. Daar gaf de top geen gehoor aan.

Philips heeft de afgelopen tijd miljoenen slaapapneu- en beademingsapparaten moeten terugroepen. Die bevatten schuim dat kan afbrokkelen en ook kunnen er schadelijke gassen vrijkomen die mogelijk kankerverwekkend zijn. Onlangs bleek ook dat beademingsapparatuur in ziekenhuizen kan uitvallen zonder dat er een alarm afgaat.

De terugroepacties zorgen voor een forse kostenpost voor Philips: tot nu toe werd er al 700 miljoen euro aan de kant gezet voor het terugroepen van de slaapapneu-apparaten. Daar zitten eventuele schadevergoedingen en andere kosten als gevolg van mogelijke juridische claims nog niet in. In de VS doen zowel medisch toezichthouder FDA als justitie onderzoek naar Philips. Het bedrijf draaide in 2021 een omzet van 17,2 miljard euro.

Van Houten zei tijdens de vergadering „later dit kwartaal” een rapport te verwachten over mogelijke gezondheidsschade door de loslatende deeltjes. Volgens de topman is inmiddels de helft van de apparaten teruggehaald. Tegen het eind van het jaar moet dat ongeveer 90 procent zijn.

Forse knauw

Het bedrijf stootte de afgelopen jaren onder Van Houten de divisies licht en huishoudelijke apparaten af om zich volledig op medische technologie te kunnen richten. De betrouwbaarheidsproblemen hebben het imago van Philips een forse knauw gegeven. Het bedrijf verloor de laatste twaalf maanden liefst 50 procent van zijn beurswaarde.

De stemming over het beloningsbeleid is ook een signaal richting de top van het bedrijf: houd je bezig met de zaken waar het werkelijk om gaat. Beleggers twijfelen er inmiddels aan of topman Van Houten nog de juiste persoon is om Philips door de huidige crisis te loodsen. Hij is met elf jaar een van de langszittende topmannen onder de AEX-bedrijven. Zelf zei hij afgelopen januari tegen NRC: „Ik ben intrinsiek gemotiveerd om te zorgen dat we hier goed doorheen komen.”

In een interview bij BNR gaf Van Houten eerder aan zich te storen aan de ophef over de bonus. Die noemde hij „opgeklopt”. „Ik vind dat mensen zich er te veel druk over maken. Ik denk dat Nederland het enige land ter wereld is dat zich deze vragen over mijn salaris stelt.”

Dinsdag was hij iets deemoediger en zei Van Houten spijt te hebben „voor al het gedoe en alle pijn die mensen mogelijk is aangedaan”.