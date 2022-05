Wat verstoort de stille rust van mei?

Soms denk ik echt dat mei de mooiste maand is. Dat denk je in juni ook wel, of in september, maar mei is zo lieflijk. De kleuren nog zo teer, al die bloesem, heel de wereld die opwarmt en dingen lijkt te verwachten en te beloven. „De liefste, blondste, ja de kleine Mei.”

Ik zat in de trein en keek naar buiten, er stonden een paar mannen in volkstuintjes, eentje had heel klassiek een zakdoek met vier knopen erin op zijn hoofd tegen de zon, ze praatten wat naast hun hark – zó dacht ik, zo was het ook, zo vredig en beloftevol, begin mei 1940. Vlak voor het begon.

Onlangs kreeg ik een mailtje van een familielid van bijna 94 die schreef dat hij geloofde dat de Derde Wereldoorlog heel nabij was en dat dat weleens het einde van de mensheid kon betekenen. Toe maar. Niet dat ik nooit bang ben voor die derde grote oorlog, maar ik wil zulke dingen liever somber vinden, pessimistisch. En tegelijkertijd denk ik: hij heeft het al eens meegemaakt.

Net als mijn vader, die nog een jongetje was destijds, 10 toen de oorlog begon. Hij schreef er een paar jaar geleden een boek over, Fietsen zonder banden, waarin ik weer eens wat zat te lezen. Hoe die meidagen waren in Zandvoort, waar hij woonde, een vriendelijke badplaats met zomers vol kinderen met emmertjes, Duitse badgasten – maar nu ineens ‘rotmoffen’. Hoe een zeemijn aanspoelt en het jongetje het niet kan laten die even aan te raken en daar dan zelf van schrikt. Een kind. Een mijn. Had anders kunnen aflopen.

Ook de gesprekjes, met een NSB-jongetje bijvoorbeeld dat zegt: „‘Als de Duitsers niet waren gekomen om ons te beschermen’- ja ‘beschermen’, hij zegt het echt – ‘dan’, zegt Peurt, ‘dan waren de Engelsen gekomen.’” Hé, hoe vertrouwd klinkt dit nu, nu hoor je van Russische zijde precies hetzelfde, maar dan anders.

In Zandvoort worden de huizen aan de boulevard afgebroken, bewoners worden geëvacueerd, mijn vader verhuisde naar Amsterdam. Daar zag hij op een dag Joden staan op het perron van het Muiderpoortstation, met veel bagage. „Gewoon vandaag op een doordeweekse dag, een paar honderd meter bij ons vandaan.” Hij vraagt zich af of er kinderen bij zouden zijn die hij kent en durft niet te gaan kijken. „Stel je voor dat zij zich zouden moeten schamen, omdat ik ze daar zie.”

Alles is heel gewoon en heel ongewoon. Zo kan het ook nu ineens zijn, veranderingen komen vaak zo plotsklaps, de telefoon gaat en iemand zegt: ‘ga even zitten’, op de radio klinkt een bericht over een vliegtuig dat van de radar is verdwenen, in de krant staat een dreigement.

Zo’n meimaand vol vriendelijkheden. Tussen de verwoeste huizen van een kapotgeschoten stad lopen bomen lichtgroen uit, er bloeien bloemen in de resten van tuinen. Misschien zweeft er wel bloemengeur.

Het onvoorstelbare kan zomaar het gewone binnendringen, heeft dat al zo heel vaak overal gedaan. Ik kan me zelfs het gevoel van de meimaand in de winter al nauwelijks voorstellen. Natuurlijk wéét je dat het licht en de atmosfeer veranderen, zoals je wéét dat mensen in staat zijn tot de vreselijkste dingen, zo vreselijk dat het einde van de mensheid, waar mijn zeer oude familielid voor vreesde, je in sommige opzichten geen ramp toeschijnt.

Maar dat zijn sommige opzichten. Dat is niet de onwerkelijkheid van die oorlog toen, van oorlog nu, een onwerkelijkheid die je toch voelt. „Wat is er, wat verstoort de stille rust/ van Mei…”